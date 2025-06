Vitesse krijgt op korte termijn mogelijk nieuwe eigenaren: 'Een positieve ontwikkeling'

Regionale ondernemers proberen Vitesse in handen te krijgen, zo maken de Arnhemmers bekend via de officiële kanalen. De bedoeling is dat zij een stap zetten naar een volledige overname van alle aandelen. De regionale ondernemers, ‘de Sterkhouders’ genoemd, zullen in dat geval op korte termijn het benodigde verzoek tot wijziging zeggenschap indienen bij de licentiecommissie van de KNVB.

De club noemt het ‘een positieve ontwikkeling’. “Maar het is aan de licentiecommissie ter bepaling of dit voldoende is om een volgende stap te zetten naar definitief behoud van de licentie. Daarover is Vitesse de komende periode met de licentiecommissie in gesprek.”

Vitesse geeft meer uitleg. “De Sterkhouders waren vorig seizoen al belangrijk voor het behoud van de licentie met een substantiële financiële bijdrage voor Vitesse. Nu steken ze opnieuw hun nek uit. Met de Sterkhouders als beoogde aandeelhouders van de club gaat een langgekoesterde wens van diverse Vitessenaren in vervulling: de club weer terug in handen van de regio.”

“Het belangrijkste doel is uiteraard om de licentie en daarmee betaald voetbal in Arnhem te behouden. Op 10 juni jongstleden heeft Vitesse in gesprek met de licentiecommissie voorgesteld om samen een stappenplan te maken en zo tot een definitief behoud van de licentie te kunnen komen. Met de beoogde overname van alle aandelen willen de Sterkhouders hierin een eerste belangrijke stap zetten. Conform het proces van de KNVB is een - op dat moment - actuele begroting bij de KNVB ingediend.”

De club heeft de licentiecommissie reeds geïnformeerd en aangeboden om de beoogde volledige overname op korte termijn nader toe te lichten. “De komende weken staan bij Vitesse, haar aandeelhouders, haar medewerkers, haar supporters en iedereen die de op één na oudste betaald voetbalclub van Nederland een warm hart toedraagt, volledig in het teken van licentiebehoud.”

“Vitesse werkt hierin graag verder samen met de licentiecommissie. Transparantie blijft voor Vitesse in dit proces het uitgangspunt, nu en in de toekomst. In dat kader heeft Vitesse vorige week ook de overeenkomst van schuldovername (LSA) tussen de huidige aandeelhouders en Common, na verkregen goedkeuring van alle betrokkenen, in ongecensureerde vorm met de licentiecommissie van de KNVB gedeeld.”

Wie zijn de Sterkhouders?

De Sterkhouders is een grote groep van lokale ondernemers. “Deze groep wist dit seizoen het begrotingstekort te dichten met een lening aan de club. Deze oplossing kon rekenen op de instemming van de licentiecommissie van de KNVB en daarmee werd de licentie van de club veiliggesteld. Nu verenigt een selecte groep lokale ondernemers zich verder in een besloten vennootschap.”

“Als de licentiecommissie van de KNVB, na de overeenstemming tussen de Sterkhouders en de huidige aandeelhouders, ook haar fiat geeft, dan zullen de Sterkhouders Vitesse Arnhem enig houder van alle aandelen in Vitesse worden. Daarmee komt het eigenaarschap van de club weer thuis en kan er met een schone lei gebouwd worden aan een stabiele en gezonde toekomst van Vitesse.”