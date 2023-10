Vitesse krijgt er naast slepend overnameproces een acuut probleem bij

Vitesse heeft er een nieuw probleem bijgekregen. BDO, de accountant van de Arnhemmers, weigert namelijk om de jaarrekening over het seizoen 2022/23 goed te keuren, zo melden onder meer het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. BDO zet zijn vraagtekens bij de continuïteit van de club en dat kan verregaande gevolgen hebben.

De jaarrekening had voor 1 oktober ingeleverd moeten zijn bij de KNVB door Vitesse, maar de club heeft de bond om uitstel gevraagd. Vorig jaar deed de club hetzelfde, wat destijds leidde tot een boete van 20.000 euro.

Als er geen goedgekeurde jaarrekening ingediend wordt, kan de licentiecommissie besluiten om een nieuwe boete te geven of zelfs punten in mindering te brengen. Vitesse zit al dertien maanden in een overnameproces dat maar niet afgewikkeld wordt. “De bond stelt meerdere onderzoeken in”, schrijft het AD daarover.

“Dat betreft het verleden met de Russen, zoals de rol van Roman Abramovitsj en de financiële transacties van de voormalige eigenaren Aleksandr Tsjigirinski en Valeri Oyf.”

“Ook wordt gekeken of er met de overname geen overtredingen worden gemaakt op de sanctieregels, ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne”, vervolgt de krant. “Tenslotte worden de achtergrond en financiële slagkracht van Parry en de Common Group (de beoogde nieuwe eigenaar, red.) gecontroleerd.”

Daarnaast heeft de ING, de huisbankier van Vitesse, ook vragen over het overnameproces, eist het meer duidelijkheid over de financiering van de Russische eigenaren van de afgelopen jaren en dreigt het zelfs de bankrekening van Vitesse stop te zetten.

De Arnhemmers hebben ‘na onderhoud’ met die bank tot april volgend jaar uitstel gekregen. Revolut, een andere bank die gelieerd is aan Vitesse, heeft de relatie al opgezegd.