‘Vitesse kon veiligheid niet garanderen en verzocht één man om thuis te blijven’

Peter Rovers was zondagmiddag niet aanwezig bij het degradatieduel tussen Vitesse en FC Volendam (1-1), zo weet Valentijn Driessen te melden in zijn column in De Telegraaf. Volgens de chef voetbal ontbrak de vertrekkend algemeen directeur uit 'veiligheidsoverwegingen'.

Rovers is al geruime tijd de gebeten hond bij de achterban van Vitesse. De algemeen directeur wordt verantwoordelijk gehouden voor de bestuurlijke malaise en de geklapte overname door de Amerikaanse investeringsgroep Common Group.

Uitgerekend op de wedstrijddag maakte Vitesse het vertrek van Rovers bekend. De bestuurder verlaat de club per 31 maart, of eerder als er voor die datum een opvolger is geïdentificeerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Uit veiligheidsoverwegingen besloot de club om Rovers niet bij het duel met Volendam aanwezig te laten zijn. Rovers was uiteindelijk drieënhalf jaar werkzaam bij de club.

Het is niet bekend of fans van Vitesse ook daadwerkelijk een actie hadden gepland om hun onvrede te uiten richting Rovers. Wel viel op spandoeken in GelreDome de tekst 'Rovers raus' en 'Rovers out' te lezen.

Droomkandidaat

Volgens Driessen is Toon Gerbrands de gedroomde kandidaat om puin te ruimen bij Vitesse. De ex-directeur van PSV werd onder meer geopperd door Peter van Bussel, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Vitesse.

Gerbrands werkte eerder als algemeen directeur bij AZ en PSV en als adviseur bij NAC Breda. Ook werkte hij bij de Nederlandse volleybalbond en de DSB Schaatsploeg. Sinds april vorig jaar werkt hij ook als adviseur bij Vitesse.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties