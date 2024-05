Vitesse in grotere problemen: Maasbert Schouten haakt af als mogelijke eigenaar

Maasbert Schouten trekt zich terug als mogelijke eigenaar van Vitesse. Voetbal International schrijft dat de miljonair uit Elst niet langer bereid is om de aandelen van Vitesse over te nemen, omdat er niet aan de voorwaarden voor een mogelijke overname is voldaan.

Schouten had twaalf miljoen euro klaarliggen om de aandelen over te nemen, op voorwaarde dat Vitesse break-even zou gaan draaien. Om dat voor elkaar te krijgen moest de clubleiding van Vitesse nog meer snijden in de kosten én moest Michael van der Kuit, eigenaar van Gelredome, akkoord gaan met een huurverlaging.

Die huurverlaging zit er niet in. "Er is geen millimeter beweging te krijgen in het stadiondossier", vertelt Schouten tegenover Voetbal International. "Zoals bekend was een andere afspraak over de huur een voorwaarde in mijn plan om een financiële basis te kunnen bewerkstelligen. Van de Kuit stuurt klaarblijkelijk willens en wetens aan op het faillissement van Vitesse."

Tegenover Omroep Gelderland laat Schouten weten dat een huurverlaging voor Van de Kuit 'onbespreekbaar' was. Het afhaken van Schouten is een volgende tegenslag van Vitesse, dat in tijdnood verkeert.

Vitesse moet half juni met een sluitende begroting komen bij de KNVB, anders verdwijnt de club hoogstwaarschijnlijk uit het betaalde voetbal. Wel kan Vitesse bij dat besluit van de KNVB na 15 juni nog in beroep gaan bij de burgerrechter.

Vitesse startte onlangs een crowdfundingactie en ondanks dat die veelbelovend begon, is het benodigde miljoenenbedrag van tien miljoen euro nog lang niet verzameld. Vorige week nog werden twintig medewerkers ontslagen om verder te kunnen saneren.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes is weinig hoopvol gestemd. "Er is geen uitzicht op veel geld uit het Arnhemse", zo vertelt hij tegenover Omroep Gelderland. "Vanuit de supportersactie is er twee miljoen euro op tafel gekomen. Dat was fantastisch, maar het 'plan Arnhem' komt nog veel te weinig van de grond. De tijd tikt weg en er zal echt geld op tafel moeten komen. Dat hebben we nog niet gezien."

Reijntjes laat tevens weten dat de kans klein is dat de club nog in buitenlandse handen terechtkomt. "Een buitenlandse partij betekent wel weer een extra complicerende factor, want zo'n partij moet ook weer langs de licentiecommissie van de KNVB. En dat onderzoek kost vaak weer meer tijd in vergelijking met een Nederlandse investeerder. Tijd die we nauwelijks nog hebben."

