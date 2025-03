Vitesse hakt knoop door en gaat afscheid nemen van drie 'clubjongens'; ook Nicky Hofs en Tim Cornelisse vertrekken

Vitesse gaat afscheid nemen van Simon van Duivenbooden, Enzo Cornelisse, Gyan de Regt, Angelos Tsingaras en Thoedosis Macheras. Dat maken de Arnhemmers bekend via de officiële kanalen. Ook Nicky Hofs en Tim Cornelisse zijn bezig aan hun laatste maanden bij de club.

BVO’s moeten conform de CAO spelers die over een aflopend contract beschikken voor 1 april op de hoogte brengen van hun plannen. Dat heeft Vitesse nu dus gedaan.

Van Duivenbooden, Cornelisse en De Regt spelen al jaren bij de club. “Als echte clubjongens hebben zij de jeugdopleiding van Vitesse doorlopen en vele mooie momenten meegemaakt in het geel-zwart. De club bedankt hen voor hun toewijding en inzet door de jaren heen”, schrijven de Arnhemmers.

“Ook Tsingaras en Macheras, die in een uitdagend seizoen onderdeel waren van de selectie, worden alvast bedankt voor hun professionaliteit en bijdrage aan het team. Daarnaast is ook de formele brief over de contractbeëindiging verstuurd aan Hofs en Cornelisse.”

Hofs is sinds 2014 in meerdere rollen verbonden aan Vitesse. Hij was er (assistent-)trainer in de jeugdopleiding, maar ook assistent bij de hoofdmacht. Cornelisse werkte sinds 2015 bij de club. Hij is momenteel actief als hoofdtrainer van het beloftenelftal.

Optie gelicht

Vitesse gaat wel langer door met Bas Huisman. De optie in het contract van de spits is gelicht en de club hoopt op korte termijn een nieuwe en langere verbintenis overeen te komen. Huisman ligt nu tot medio 2026 vast.