Vitesse gaat voor puinruimer die club al eerder redde; Hamstra in beeld als td

Vitesse hoopt dat Paul van der Kraan de club uit de brand wil komen helpen, zo schrijft Vitesse-watcher Lex Lammers in De Gelderlander. De algemeen directeur van FC Twente is topkandidaat voor de vacature van ‘puinruimer’ in Arnhem.

Afgelopen weken stapte een tal van bestuurders op bij Vitesse. Algemeen directeur Peter Rovers trekt de deur in Arnhem achter zich dicht en ook technisch directeur Benjamin Schmedes vertrekt uit de GelreDome.

Nu de KNVB de overname van Coley Parry heeft afgewezen, moet de Amerikaan akkoord gaan met een minderheidsovername van 24,9 procent. Hij is volgens het regionale dagblad gefrustreerd over de gang van zaken en wil zijn investering van 11 miljoen euro terug.

Parry heeft volgens de berichtgeving geen zin in een betalingsregeling en deinst niet terug voor rechtszaken. De club staat niet op omvallen, maar heeft wel gigantische financiële problemen. Vitesse staat op plek 7 als het gaat om spelerssalarissen in de Eredivisie. Daar moet flink in gekort worden.

De Arnhemmers hopen dat Van der Kraan de situatie wil helpen oplossen. De ad van Twente stopt na dit seizoen in Enschede en heeft zijn handen dus vrij. Hij was al eens algemeen directeur bij Vitesse tussen 2004 en 2012. Ook toen had Vitesse financiële problemen, maar wist hij ze te redden van de ondergang. Ook Toon Gerbrands werd genoemd in de wandelgangen, maar hij heeft geen interesse. Tevens is Karel Aalbers gespot bij de club.

Voor de vacature van technisch directeur denkt de club aan Gerry Hamstra. Hij was tot afgelopen zomer verantwoordelijk voor de transfers van Ajax. Daarvoor was hij werkzaam bij sc Heerenveen. Ook ziet Vitesse de mogelijkheid om Edward Sturing technisch directeur te maken. In dat geval moet er een nieuwe trainer aangesteld worden.

John van den Brom staat klaar om het stokje van Sturing over te nemen. De oefenmeester is volgens Lammers ook bereid om te coachen in de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast wordt ook de naam van de bij AZ ontslagen Pascal Jansen genoemd bij Vitesse.

