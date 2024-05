Vitesse en Marco van Ginkel geven de fans eindelijk iets om trots op te zijn

Vitesse heeft zijn fans iets gegeven om trots op te kunnen zijn. De hekkensluiter in de Eredivisie wist zondag namelijk met 1-3 te winnen op bezoek bij middenmoter sc Heerenveen. Marco van Ginkel was de uitblinker aan Arnhemse zijde met twee doelpunten.

De start van Vitesse in het Abe Lenstra Stadion was nog dramatisch. Ramon Hendriks maakte hands in minuut vier, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Anas Tahiri nam de verantwoordelijkheid voor de strafschop en liet doelman Eloy Room kansloos met zijn inzet in de linkerbenedenhoek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Vitesse knokte zich terug in het warme Heerenveen en het was Van Ginkel die halverwege de eerste helft voor de 1-1 zorgde. Andries Noppert had geen antwoord op zijn inzet van binnen de zestien. Het bleek ook direct de ruststand te zijn.

De bezoekers uit Arnhem namen na rust steeds meer het initiatief en dat leverde in totaal twee doelpunten op. Kort na de hervatting maakte Sven van Beek hands in zijn eigen strafschopgebied, waarna Van Ginkel Vitesse vanaf elf meter op voorsprong schoot. De vreugde was groot bij de spelers en de meegereisde fans.

De vertrekkende Kees van Wonderen wisselde volop bij Heerenveen, dat echter niet in staat was om de achterstand tegen de hekkensluiter weg te poetsen. Het was juist Vitesse dat de overwinning naar zich toetrok toen de blessuretijd al liep.

Jongen van de club Thomas Buitink wist de bovenhoek te vinden met een fraaie knal van buiten de zestien: 1-3. Een morele opsteker voor Vitesse in dit loodzware seizoen binnen en buiten de lijnen. De degradant sluit volgende week thuis af tegen Ajax.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties