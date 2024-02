Vitesse doet zichzelf met punt ernstig tekort in degradatiekraker tegen Volendam

Vitesse heeft zichzelf in de degradatiekraker tegen FC Volendam ernstig tekortgedaan. De ploeg van Edward Sturing was na een valse start de veel betere ploeg, maar mede door het houtwerk bleven de Arnhemmers steken op een 1-1 eindstand. Daarmee blijven de twee ploegen de laatste plek met elkaar delen.

Vitesse moest het doen zonder de geschorste Nicolat Isimat-Mirin. Dominik Oroz was zijn vervanger. Van Ginkel werd bovendien naar de bank verwezen door Sturing. Bij Volendam mocht Robert Mühren weer eens aan de aftrap beginnen. Ook Brian Plat keerde terug in de basis bij Volendam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een meer enerverende start had het publiek in de GelreDome zich niet kunnen wensen. Al na twee minuten kwam Volendam op voorsprong, niet in de laatste plaats te danken aan het dramatische verdedigen van de Arnhemmers.

Na een Vitesse-corner kwam Volendam er razendsnel uit. Walid Ould-Chikh stak het halve veld over, fopte de louter achteruitlopende verdediging met een simpele sleep en verschalkte doelman Eloy Room: 0-1. Lang konden de meegereisde Volendam-fans niet genieten van de voorsprong.

Na zes minuten trok Mica Pinto de stand namelijk weer gelijk namens de thuisploeg. Dat deed hij door van afstand raak te knallen. Mio Backhaus, de sluitpost van Volendam, zag er daarbij niet goed uit: 1-1. Na de gelijkmaker pakte Vitesse de touwtjes stevig in handen.

Het leverde al snel bijna een voorsprong op. Tot driemaal toe was Anis Hadj-Moussa dicht bij. Eerst greep Josh Flint in door de bal van de lijn te halen, daarna trof de pechvogel de lat en ook Backhaus pareerde een inzet van de van Patro Eisden overgekomen aanvaller.

In het tweede bedrijf veranderde het spelbeeld nauwelijks. Het was de machtige thuisploeg die aandrong en Volendam dat mikte op de omschakeling. Het was een klein wonder te noemen dat een treffer niet viel na de rust.

Mexx Meerdink schoot uit kansrijke positie over, waarna een poging van Hadj-Moussa gevaarlijk voorlangs zeilde. In minuut tachtig trof Vitesse wéér de lat. Ditmaal was Meerdink de ongelukkige schutter.

Maar Vitesse, dat enkele uren voor de wedstrijd van het aanstaande vertrek van algemeen directeur Peter Rovers aankondigde, vergat zichzelf te belonen. Zo blijft het met Volendam de gedeelde laatste plek innemen. RKC Waalwijk kan later op de dag tegen Feyenoord het gat van vijf punten verder uitbreiden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties