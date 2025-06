Vitesse deelt uitstekend nieuws: 'Van grote waarde in deze onzekere periode'

Vitesse is erin geslaagd nieuwe hoofdsponsors aan te trekken. De geplaagde Arnhemmers maken in een persconferentie bekend dat de financiële besparingsapp Woolsocks – The Money App en energieleverancier Frank Energie een overeenkomst hebben getekend voor drie seizoenen.

"Deze blijk van vertrouwen is voor Vitesse een belangrijke mijlpaal in het fundament voor een gezonde toekomst van de club", schrijft Vitesse bij de aankondiging van de nieuwe hoofdsponsors.

Operationeel- en Commercieel Directeur van Vitesse, Jaap Noltes, zegt dat het binden van de nieuwe sponsoren 'in deze onzekere periode van grote waarde is voor de club'.

"Het duale hoofdsponsorschap geeft ons meer zekerheid in de toekomst. Dat is, zeker gezien de situatie, een goed signaal en we zijn beide partijen dan ook dankbaar voor hun vertrouwen en steun, juist op dit moment."

‘”Eén van de voordelen van dit hoofdsponsorschap is dat Vitesse, Woolsocks en Frank Energie gezamenlijk in de komende maanden verschillende aantrekkelijke aanbiedingen, ludieke content en diverse activaties richting onze achterban zullen uitrollen", aldus Noltes.

Woolsocks – The Money App zal vanaf komend seizoen prijken op de borst van het thuisshirt van Vitesse. Frank Energie zal te zien zijn op het uitshirt van de Gelderlanders.

"We hebben geen moment getwijfeld om in te stappen bij deze mooie club. De potentie van Vitesse is enorm", aldus Thomas Hulshof, oprichter van Frank Energie.

Het is goed nieuws voor Vitesse, dat verder zoals bekend in diepe problemen verkeert. Eerder werd bekend dat de licentiecommissie van de KNVB voornemens is om de proflicentie van de club in te nemen.

De Telegraaf kwam eerder op de dag bovendien met het nieuws dat de Vitesse uiterlijk 16 juni een sluitende begroting moet indienen voor het seizoen 2025/26.

Zowel de vijf eigenaren als de Sterkhouders weigeren om garant te staan voor een tekort op de begroting. Vitesse wil nu door het gebrek aan financiering een sluitende begroting indienen, maar het is de vraag of de licentiecommissie een verder teruggeschroefde begroting geloofwaardig zal achten.