Vitesse boekt eerst thuiszege van het seizoen; Eloy Room stopt wéér een penalty

Vitesse heeft zijn eerste thuiszege van het Eredivisie-seizoen geboekt. In eigen huis was de ploeg van Edward Sturing met 1-0 te sterk voor Heracles Almelo. De doelpunten kwamen op naam van Gyan de Regt en invaller Amine Boutrah, terwijl ook doelman Eloy Room een belangrijk rol speelde. Bij een 1-0 voorsprong stopte de sluitpost een penalty van Emil Hansson. Dankzij de zege komen de Arnhemmers op elf punten uit vijftien wedstrijden; Heracles verzamelde tot dusver vijftien punten.

Sturing voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van het verloren duel met Fortuna Sittard (3-1). Nicolas Isimat-Mirin nam de positie in van de geschorste Melle Meulensteen, terwijl Ramon Hendriks van de linksbackpositie naar het centrum schoof.

Voorin kreeg Kacper Kozlowski de voorkeur boven Boutrahen en links op het middenveld stond ditmaal De Regt gepositioneerd. Trainer John Lammers besloot zijn elftal, ondanks de 0-1 nederlaag tegen Sparta Rotterdam, niet te wijzigen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De eerste kans van de wedstrijd was voor Vitesse, dat via De Regt op voorsprong had kunnen komen. De creatieve aanvaller schoot echter ruim over. In de twintigste minuut werd de 1-0 alsnog gevonden.

Kozlowski had een uitstekende dieptepass in huis op De Regt, die ijzig kalm bleef en doelman Michael Brouwer door de benen passeerde. Na een half uur spelen kreeg Heracles de uitgelezen mogelijkheid om de stand te nivelleren.

De verdediging van Vitesse werd eenvourdigerwijs uitgespeeld na balverlies in de opbouw en Anas Ouahim ging vervolgens over het been bij doelman Room. Arbiter Serdar Gözübüyük gaf Heracles een penalty, maar de inzet van Emil Hansson werd gepareerd door Room. In het duel met Fortuna Sittard wist de keeper ook al een strafschop van Kaj Sierhuis te stoppen.

Pas in de slotfase van de tweede helft kon Vitesse zijn voorsprong verder uitbouwen. Via het been van Ruben Roosken kreeg Giovanni van Zwam de bal met enig fortuin bij invaller Boutrah, die van dichtbij binnenschoot: 2-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 15 6 4 5 3 22 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 sc Heerenveen 15 6 1 8 -5 19 9 Fortuna Sittard 15 5 4 6 -8 19 10 NEC 15 4 6 5 0 18 11 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 12 Excelsior 15 3 7 5 -5 16 13 FC Utrecht 15 4 4 7 -9 16 14 Heracles Almelo 15 4 3 8 -15 15 15 RKC Waalwijk 15 4 1 10 -13 13 16 Almere City FC 15 3 4 8 -21 13 17 Vitesse 15 3 2 10 -20 11 18 FC Volendam 15 2 2 11 -23 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties