Vitesse bevestigt komst van nieuwe hoofdtrainer: 'Voor mij voelt deze stap heel logisch'

Rüdiger Rehm is definitief de nieuwe trainer van Vitesse, zo maken de Arnhemmers bekend via de officiële kanalen. De 46-jarige Duitser tekent een contract tot medio 2026, met de optie op nog een jaar. Rehm is na Heinrich Schwarz, Herbert Neumann en Thomas Letsch de vierde Duitse hoofdtrainer in de geschiedenis van de Arnhemse club.

Rehm is een goede bekende van Letsch. “Thomas kent deze club als geen ander en toen hij hoorde dat Vitesse met mij in gesprek was, had hij niks dan lof over de club. Die woorden gaven voor mij de doorslag in mijn keuze”, aldus de trainer.

“Voor mij voelt deze stap heel logisch. Ik heb veel gesproken met Letsch over de club, de stad en de mensen. Ik herken mezelf in de ambitie die de club nu uitstraalt”, vervolgt Rehm.

“Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de jonge, ambitieuze spelersgroep en met de rest van de mensen binnen de club. Ik hoop op die manier te kunnen bijdragen aan de wederopstanding van Vitesse, stap voor stap en samen met iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt.”

Timo Braasch, algemeen directeur ad interim, is blij met de komst van de Duitser. “Met Rehm halen we een trainer binnen die niet alleen uitstekend past bij onze sportieve ambities, maar ook een bewezen staat van dienst heeft in het ontwikkelen van jonge spelers en het neerzetten van een herkenbare speelstijl.”

“Zijn ervaring, karakter en sportieve visie sluiten naadloos aan bij het beleid van ons technisch hart en samen met hem zetten we een volgende stap in de wederopbouw van Vitesse”, aldus Braasch.

Rehm zat sinds januari vorig jaar zonder club, nadat hij vertrok bij Waldhof Mannheim 07. Daar stond de Duitser 26 wedstrijden aan het roer. Rehm heeft ook een verleden bij onder meer FC Ingolstadt en Arminia Bielefeld. De Duitser was bij Sonnenhof Grobaspach de assistent-trainer van Letsch.