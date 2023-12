Vitesse als hekkensluiter winterstop in na absolute wanvertoning in Almere

Vitesse is opnieuw de hekkensluiter in de Eredivisie. Het elftal van interim-coach Edward Sturing verloor zondag vrij kansloos met 5-0 van concurrent Almere City FC, waardoor FC Volendam vanwege het surplus aan goal (18 om 12) naar plek zeventien stijgt. Een zeer tegenvallende van 2023 dus voor Vitesse, dat in Almere een zeer povere indruk maakte.

Er leek juist enig vertrouwen te zijn in Arnhem na de 2-0 overwinning op Heracles Almelo van vorige week. Het was de eerste zege sinds 1 oktober, toen rivaal NEC met 1-3 werd verslagen. Wat volgde was een dramatische reeks en het ontslag van Phillip Cocu als trainer. Almere was er na drie opeenvolgende nederlagen alles aan gelegen om weer eens een duel te winnen in de Eredivisie.

Vitesse toonde in de beginfase nog wel aanvallende intenties. Doelman Nordin Bakker moest tot tweemaal toe handelend optreden bij schoten van de bedrijvige Million Manhoef. De openingstreffer viel echter aan de andere kant. Yoann Cathline trok naar binnen en wist vervolgens Elroy Room te verschalken, al zag de Vitesse-keeper er niet goed uit bij de inzet van de Franse vleugelaanvaller.

Room voorkwam even later dat Joey Jacobs de voorsprong van Almere kun verdubbelen. De ervaren doelman (34) moest kort voor rust echter opnieuw de gang naar het net maken. Room had geen antwoord op een lage schuiver van Yann Kitala die via de paal binnenviel. Symptomatisch was ook weer het geklungel in de achterhoede van Vitesse. Een comfortabele voorsprong dus voor Almere halverwege.

Almere City maakt in de slotfase gehakt van Vitesse ??



?? 82' Joey Jacobs 3-0

?? 87' Alvaro Pena 4-0

?? 90+4' Thomas Robinet 5-0#almvit — ESPN NL (@ESPNnl) December 17, 2023

Vitesse maakte ook na rust een soms wanhopige indruk. Typerend was een misverstand tussen Toni Domgjoni en Gyan de Regt, waardoor de bal over de achterlijn rolde. Sturing wisselde er lustig op los halverwege de tweede helft, maar dat maakte Vitesse niet bepaald sterker. Het enige gevaar kwam van Manhoef, die recht op de vuisten van de alerte Bakker schoot.

Met nog een kleine tien minuten op de klok gooide Almere het eenzijdige duel definitief in het sluit. Peer Koopmeiners slingerde een vrije trap vanaf links hard voor het doel en het was Jacobs die van dichtbij keihard en met een snoekduik binnenkopte. Dolle vreugde bij de fans van Almere, vreugde die alleen maar groter werd toen Álvaro Peña een panna uitdeelde aan Giovanni van Zwam.

Een deel van de meegereisde Vitesse-fans had het uitvak van het Yanmar Stadion toen al verlaten, uit onvrede met het vertoonde spel van de Arnhemmers. Almere was echter nog niet klaar en bepaalde de tilde de stand in de 88ste minuut op 4-0. Peña pikte de boel op de rand van de zestien op en liet Room vervolgens kansloos met een knal in de verre hoek. Almere kreeg in blessuretijd ook nog een strafschop, nadat Amine Boutrah Jochem Ritmeester van de Kamp vloerde. Thomas Robinet bepaalde de eindstand vanaf elf meter op 5-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 15 15 0 0 46 45 2 Feyenoord 15 11 2 2 30 35 3 AZ 15 10 3 2 25 33 4 FC Twente 15 10 3 2 15 33 5 Ajax 15 7 3 5 5 24 6 Go Ahead Eagles 16 6 5 5 3 23 7 Sparta Rotterdam 15 6 3 6 0 21 8 NEC 16 5 6 5 3 21 9 sc Heerenveen 16 6 1 9 -6 19 10 Fortuna Sittard 16 5 4 7 -11 19 11 PEC Zwolle 15 5 2 8 -5 17 12 Excelsior 16 3 8 5 -5 17 13 FC Utrecht 16 4 5 7 -9 17 14 Almere City FC 16 4 4 8 -16 16 15 Heracles Almelo 15 4 3 8 -15 15 16 RKC Waalwijk 16 4 2 10 -13 14 17 FC Volendam 16 3 2 11 -22 11 18 Vitesse 16 3 2 11 -25 11

