Virgil verschijnt direct voor de camera: ‘Pff, mag niet. Maak verkeerde keuze'

Virgil van Dijk trekt het boetekleed aan na de 3-1 nederlaag van Liverpool tegen Arsenal in de topper van zondag. De centrumverdediger ging samen met doelman Alisson Becker flink in de fout bij de 2-1 van Gabriel Martinelli. Liverpool kwam het geblunder van het duo daarna niet meer te boven.

"Het is een lange bal waarbij ik uiteindelijk de beslissing neem om de bal te laten stuiteren en mijn lichaam er tussen zet", verklaart Van Dijk de miscommunicatie met Alisson na afloop in gesprek met Viaplay. "Uiteindelijk een kleine botsing met Alisson, ik voelde zijn knie tegen mijn bovenbeen."

"Pff, het mag niet. Ik maak de verkeerde keuze", aldus de schuldbewuste Van Dijk. "Het gaat zo snel en achteraf kun je zeggen dat ik hem weg moet koppen. En dan gebeurt dat niet. Maar helaas gebeurt het ook in het voetbal soms."

"Het ging best wel lekker tot aan de 2-1. Maar je weet dat er ruimtes ontstaan daarna", verlegt Van Dijk de aandacht naar de 3-1 van Leandro Trossard vlak voor tijd. "Ik wacht met instappen, want normaal geeft hij de voorzet." De invaller van Arsenal koos echter voor een schot, dat door de benen van Alisson in het doel van Liverpool verdween.

"Met links mag hij hem eigenlijk nooit erin schieten vanaf daar", analyseert Van Dijk de derde tegentreffer. "Maar hij wordt net aangeraakt en dat is balen. En ik baal enorm, persoonlijk. Want het gaat best wel goed dit seizoen. En die 2-1 van vandaag is wel een domper."

"We hebben sinds september geen wedstrijd meer verloren in de Premier League. Het is nu even incasseren, en er wordt natuurlijk van alles over gezegd. Maar wij moeten gewoon dicht bij onszelf blijven. Herstellen van dit en zorgen dat we klaar zijn voor de volgende wedstrijd. Dan spelen we thuis (tegen Burnley, red.). Alles geven en het weer rechtzetten."

