Van Dijk wordt het niet eens met Driessen: 'Hoeven we niet met jou te bespreken

Virgil van Dijk en Valentijn Driessen zijn het vrijdagochtend niet eens geworden over het vraagstuk of het Nederlands elftal goed omgaat met tegenslagen. De verliespartij tegen Oostenrijk (2-3) was vanzelfsprekend onderwerp van gesprek op het persmoment, waar de aanvoerder en journalist de degens kruisden.

Van Dijk geeft op de persconferentie aan dat de nederlaag tegen Oostenrijk niet meteen reden tot paniek hoeft te zijn. "Alleen het is wel een eye-opener. Als we op dezelfde voet verder gaan, hebben we niks te zoeken hier en dat is heel duidelijk geworden."

"Dat is wat we ook hebben besproken. Als we iets willen bereiken hier, moet er heel snel iets veranderen. Dat is iets wat we wel heel duidelijk hebben gemaakt. In mijn ogen voelt hoe we nu met deze tegenslag zijn omgegaan anders aan dan hoe we dat in het verleden hebben gedaan."

Het antwoord van de aanvoerder van Oranje kan Driessen niet bekoren. "Voelt het anders aan, of waren het ook andere soort gesprekken?", vraagt de chef voetbal van De Telegraaf. "Het waren ook andere soort gesprekken", luidt de reactie van Van Dijk.

Als Driessen vervolgens vraagt naar de inhoud van die gesprekken, reageert de Liverpool-verdediger gedecideerd. "Dat is niet iets wat we hier hoeven te bespreken met jou."

"Je praat ook met het Nederlandse publiek, hè Virgil. Je praat niet met mij", countert Driessen. "Het is uiteindelijk aan ons om het te laten zien op het veld. We kunnen wel heel veel dingen zeggen, maar het gaat om de daden die we laten zien", besluit Van Dijk het onderwerp.

Het Nederlands elftal vervolgt de aanloop naar de achtste finale tegen Roemenië vrijdagmiddag met een training in Wolfsburg. Later op de dag en op zaterdag volgt een analyse van de aanstaande tegenstander. Dinsdag om 18:00 uur in München wacht het treffen met de Roemenen.

