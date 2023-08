Virgil van Dijk volgt Henderson op en is de nieuwe aanvoerder van Liverpool

Maandag, 31 juli 2023 om 19:26 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:39

Virgil van Dijk is de nieuwe aanvoerder van Liverpool, zo maakt de club maandagavond bekend. De 32-jarige verdediger volgt daarmee Jordan Henderson op, die vier dagen geleden zijn contract bij Al-Ettifaq uit Saudi-Arabië ondertekende. Van Dijk treedt hiermee in de voetsporen van Dirk Kuijt, die in zijn tijd bij de the Reds ook meermaals de aanvoerdersband mocht dragen.

Na het vertrek van Henderson naar Saudi-Arabië en eerder al James Milner naar Brighton & Hove Albion, stond zowel de vacature voor aanvoerder als die van vice-aanvoerder open. Van Dijk is door trainer Jürgen Klopp dus aangewezen als eerste aanvoerder, terwijl Trent Alexander-Arnold vice-captain wordt. De Engelse rechtsback, die in de voorbereiding op komend seizoen veelal op het middenveld wordt gebruikt, komt uit de jeugdopleiding van Liverpool en speelt al zijn hele carrière op Anfield.

Van Dijk laat op de clubwebsite weten trots te zijn op het aanvoerderschap. "Het is een mooie dag voor mij, mijn vrouw, mijn kinderen en mijn familie. Het is een speciaal gevoel dat ik niet goed kan beschrijven", zegt de verdediger. "Het is gewoon iets wat me ontzettend trots maakt en ik zal alles in mijn macht doen om iedereen trots op mij te maken."

Van Dijk is al langere tijd aanvoerder van het Nederlands elftal en is dus niet onbekend met de rol van captain. De verdediger mocht daarnaast de gehele voorbereiding ook al de band om zijn arm dragen. Overigens is de voormalig mandekker van FC Groningen niet de eerste Nederlander die de band draagt bij Liverpool. Kuijt, die tussen 2006 en 2012 onder contract stond op Anfield, was ook sporadisch aanvoerder van de club. Hij droeg de band echter alleen bij afwezigheid van eerste keus Steven Gerrard.