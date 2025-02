Liverpool-aanvoerder Virgil van Dijk verrast selectie van Eredivisie-club met motivatievideo

FC Groningen boekte zaterdagavond een belangrijke zege op Willem II: 1-3. Door de zege klimt de ploeg van trainer Dick Lukkien van de vijftiende naar de achtste plek in de Eredivisie. Opvallend was de manier van juichen van doelpuntenmakers Stije Resink en Tika de Jonge.

Beide spelers juichten na hun goal namelijk net als Virgil van Dijk, met hun hand onder hun kin en bewegende vingers. Na afloop van het duel wordt duidelijk waarom het tweetal dat deed.

“Juichen als Virgil!”, post FC Gronigen namelijk op X. “De selectie kreeg een motivatievideo van Virgil van Dijk te zien in de wedstrijdbespreking, en zo geschiedde.”

De Jonge hintte daar even daarvoor ook al op, in zijn interview bij ESPN. “Ik denk dat iedereen wel gezien heeft hoe we juichten allemaal”, aldus de middenvelder.

“En ik denk dat iedereen wel weet wie er zo juicht. Er is iemand die ons een paar goede woorden heeft meegegeven voor de wedstrijd, dus dit was voor hem. Mooie manier van juichen, toch?”

Dave Kwakman, de maker van de eerste Groningse treffer, bevestigt even later bij ESPN dat het om Van Dijk gaat. “We kregen een video van Van Dijk voor de wedstrijd te zien. En dit is volgens mij de celebration van Van Dijk.”

Kwakman zelf besloot echter om zijn treffer op een andere manier te vieren. “Nee, ik ben lekker rustig en doe m’n eigen ding. Ik heb er helemaal niet aan gedacht om het te doen.”

Van Dijk zelf speelde jarenlang in de jeugd van Willem II, waarna hij in 2010 overstapte naar Groningen. Voor die club zou de 78-voudig international tot 2013 spelen.