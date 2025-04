Virgil van Dijk tekent nieuw contract bij Liverpool: dit weeksalaris gaat hij verdienen

Virgil van Dijk blijft Liverpool trouw. De koploper in de Premier League meldt donderdag dat de 33-jarige centrumverdediger zijn aflopende contract op Anfield met twee seizoenen heeft verlengd. Van Dijk speelt hierdoor tot medio 2027 bij Liverpool. Onlangs werd bekend dat Mohamed Salah nog twee jaar aan de club verbonden blijft.

Van Dijk arriveerde in januari 2018 bij Liverpool en is al enige tijd niet meer weg te denken uit de achterste linie van de grootmacht. De teller staat na ruim zeven jaar op 314 wedstrijden in het shirt van de Engelse lijstaanvoerder.

''Ik ben erg blij en trots'', jubelt Van Dijk op de clubwebsite, nadat hij zijn handtekening zette onder de nieuwe meerjarige deal. ''Er gaan heel veel emoties door mijn hoofd, nu ik hier zo over praat.''

''Het is trots en een gevoel van gelukzaligheid. Het is geweldig. De reis die ik in mijn loopbaan heb afgelegd en het feit dat ik hier nog twee jaar mag spelen, dat is echt geweldig. Ik ben dolgelukkig'', aldus de zeer tevreden Van Dijk.

''Ik heb er nooit aan getwijfeld dat dit de beste plek is voor mij om te voetballen. Ook mijn familie voelt zich hier helemaal thuis. Ik hoor bij Liverpool, en iemand noemde mij onlangs een geadopteerde Scouser. Daar ben ik erg trots op, dat geeft mij veel voldoening'', zo benadrukt de Oranje-international.

Van Dijk won tot dusver met Liverpool de Premier League, Champions League, WK voor clubteams, de Europese Supercup, de FA Cup en tweemaal de EFL Cup.

Volgens journalist David Ornstein van The Athletic hoeft Van Dijk qua salaris niets in te leveren en is er geen ontsnappingsclausule opgenomen in het nieuwe contract. Met een weeksalaris van omgerekend 465.000 euro is de Nederlander volgens Ornstein de best betaalde verdediger in Europa.