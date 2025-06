Virgil van Dijk kapt verslaggever af bij vraag over toekomst: 'Daar keer ik niet terug'

Virgil van Dijk zette bij FC Groningen zijn eerste stappen in het betaald voetbal en keert dinsdag voor even terug in de Euroborg. Het Nederlands elftal speelt namelijk tegen Malta in de kwalificatiecyclus richting het WK van volgend jaar zomer.

Op de persconferentie van maandag komt de periode van de Liverpool-verdediger in Groningen even ter sprake. ''Er hebben grote spelers bij FC Groningen gespeeld. De bondscoach, Erwin Koeman en Arjen Robben. Koeman en Robben hebben daar ook hun carrière afgesloten. Mag FC Groningen...?'', zo vraagt een verslaggever, die direct wordt afgekapt door Van Dijk.

''Nee, helaas niet. Daar ben ik heel duidelijk in. Ik kom niet terug naar Nederland'', zo benadrukt de aanvoerder van het Nederlands elftal met een glimlach op zijn gezicht.

Van Dijk gaat daarna in op de vraag waarom de Eredivisie voor hem een gesloten boek is. ''Ik ben hier begonnen. Dus is het voor mij heel belangrijk geweest. Alleen, ik ben er wel duidelijk in dat ik niet terugkeer naar de Eredivisie.''

Martijn Krabbendam van Voetbal International werpt op dat Van Dijk de cirkel dus niet rond wil maken, zoals veel spelers doen in de herfst van hun loopbaan. ''Nee. Ik ben best wel trots op mijn carrière tot nu toe. En ik denk niet dat afsluiten in de Eredivisie daar nog bij komt.''

Van Dijk, die in juli 34 wordt, ruilde FC Groningen in 2013 in voor Celtic. Via Southampton kwam de centrumverdediger in januari 2018 bij Liverpool terechtkomt. In de afgelopen jaren veroverde Van Dijk op Anfield onder meer tweemaal de landstitel en de Champions League.

De ervaren Oranje-international lijkt zijn loopbaan af te sluiten bij Liverpool. Hij verlengde onlangs zijn contract bij de kampioen namelijk tot medio 2027.