Virgil van Dijk onthult tegenover Engelse media hoe de contractbesprekingen met Liverpool vorderen

Virgil van Dijk lijkt zijn contract bij Liverpool te gaan verlengen, zo heeft de verdediger zelf laten doorschemeren na afloop van de wedstrijd tegen Fulham (3-2 verlies).



“Er is progressie”, zei de verdediger na de wedstrijd tegen Fulham, waarin hij zelf een fout maakte. “Of ik blijf weet ik nog steeds niet. Er zijn gesprekken gaande. We zullen zien”, aldus Van Dijk.



Daarbij liet de Engelse media, waaronder de BBC, het niet. Van Dijk vervolgde: “Ik hou van de club. Ik hou van de fans, ze waren er ook vandaag weer voor ons. We hadden ze graag beloond.”

"Eerlijk gezegd niet", antwoordde Van Dijk vervolgens op de vraag of hij een verklaring heeft voor de 'vele fouten' van Liverpool in de eerste helft. "Ik denk dat we natuurlijk altijd een voetballende oplossing proberen te zoeken, en dat-ie niet goed viel."

"Dat is iets wat beter moet, dat is duidelijk. We moeten dit nemen zoals het is en door." Liverpool laat na op veertien punten voorsprong te komen van Arsenal. Het gat blijft elf punten. "Doorgaan, hard werken", reageert Van Dijk.

"Er zal deze week waarschijnlijk van alles en nog wat gezegd worden, wat altijd het geval is natuurlijk. Wij moeten bij elkaar blijven en ons focussen op de taken die voor ons staan. We moeten doorgaan en vertrouwen houden. Vandaag is geen reden om vertrouwen te verliezen, maar het moet wel veel beter als team."

"Ik vind het nooit leuk om te verliezen en gelukkig verlies ik niet heel vaak, dus daar ben ik heel trots op en blij om. Iedereen moet naar zichzelf kijken. Vanaf morgen (maandag, red.) moeten alle ogen op West Ham-thuis zijn gericht. Daar heb ik ook een hele belangrijke taak in", aldus aanvoerder Van Dijk.