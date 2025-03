Virgil van Dijk lovend over een van de hoofdrolspelers tijdens Nederland - Spanje: 'Een geweldig groot talent'

Virgil van Dijk was donderdagavond lovend over Jorrel Hato, die in de ogen van de aanvoerder ondanks zijn fout bij de 0-1 en rode kaart een goede wedstrijd speelde. De verdediger van Liverpool zegt bij ESPN dat hij tegen de negentienjarige Ajacied heeft verteld dat dit leermomenten zijn en dat die er ook bij horen.

Ook Bart Verbruggen maakte een fout. De doelman verwerkte een schot niet goed, waardoor Mikel Merino de rebound kon binnenschieten. Daardoor werd het niet 2-1, maar 2-2. “De grootste teleurstelling zit denk ik bij de spelers die die fouten niet willen maken”, doelt Van Dijk op Hato en Verbruggen.

“Het hoort er natuurlijk helaas soms bij. Ik vond dat Bart weer een geweldig duel keepte. We konden de wedstrijd helaas niet over de streep trekken. Als je als keeper of centrale verdediger een fout maakt, dan wordt het negen van de tien keer afgestraft.”

“Dat is het risico van ons vak. Het is natuurlijk frustrerend omdat we het met tien man ook goed deden en weinig weggaven. Nu gaan we met 2-2 naar Valencia”, vervolgt de captain.

Van Dijk is ondanks de persoonlijke fouten wel tevreden over het optreden van Oranje. “Over het algemeen wel. We kwamen met 0-1 achter, maar hoe we ons daarna herpakten en aan de tweede helft begonnen was uitstekend. We zijn op de goede weg als je de wedstrijd van vandaag zag. Er is nog steeds een lange weg te gaan en daar focussen we ons op.”

“Het is aan ons om dit door te trekken, dat is het allerbelangrijkste. We hebben een goede pot neergezet waarbij we in balbezit goed waren en verdedigend goed stonden. We zetten goed druk en creëerden goede mogelijkheden. Dat zijn allemaal positieve punten en het is aan ons de taak om dat elke wedstrijd te laten zien. Dat is iets waar we naar streven.”

Hato kreeg na ruim tachtig minuten een rode kaart. Van Dijk weet niet of dat terecht was. “Ik heb geen flauw idee. Het is jammer voor Jorrel, want hij speelde in mijn ogen weer een goede wedstrijd. Hij maakte natuurlijk een fout in het begin waardoor dat tegendoelpunt kwam, maar over het algemeen had hij het goed voor elkaar.”

“Daar baal ik voor hem heel erg van, maar het zijn leermomenten en dat heb ik hem ook gezegd. Hij moet gewoon lekker doorgaan. Hij is bezig aan een uitstekend seizoen en een geweldig groot talent. Dit hoort er ook bij”, aldus Van Dijk.