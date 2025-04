Virgil van Dijk laat zich kinderlijk eenvoudig aftroeven bij verrassende nederlaag Liverpool

Liverpool heeft zondag een pijnlijke nederlaag geleden in de Premier League. Op bezoek bij Fulham begon de ploeg van manager Arne Slot uitstekend, via een treffer van Alexis Mac Allister, maar daarna was het de beurt aan Fulham. De Londenaren leidden bij rust met 3-1, en na de onderbreking wist Liverpool de schade niet te herstellen: 3-2. Koploper Liverpool heeft nu elf punten meer dan naaste achtervolger Arsenal. Fulham droomt op plek acht van Europees voetbal.

Aan de kant van Liverpool waren er zoals vooraf verwacht basisplaatsen voor Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Caoimhín Kelleher stond onder de lat bij afwezigheid van Allison Becker. Diogo Jota stond in de punt van de aanval en kreeg daar te maken met voormalig Ajacied en Fulham-verdediger Calvin Bassey.

Het begin was goed van Liverpool, dat een klein kwartier nodig had om op voorsprong te komen. Gravenberch won een duel op het middenveld van Alex Iwobi en bezorgde de bal bij Mac Allister, die ongehinderd richting de zestien van Fulham en van een meter of twintig schitterend uithaalde naar de bovenhoek: 0-1.

Wat daarna volgde, zullen zelfs de Fulham-supporters nooit hebben durven dromen. In minuut 23 maakte Ryan Sessegnon er 1-1 van, door optimaal te profiteren van bijzonder slordig uitverdedigen van Curtis Jones.

Nog geen tien minuten later maakte Fulham er 2-1 en ditmaal leidde een fout van Andrew Robertson de treffer in. De ervaren Schot passte de bal breed in de voeten van Iwobi, wiens eerste schot strandde. In tweede instantie was het wel raak voor de Nigeriaan, die Kelleher kansloos liet met een hoog schot.

Bij de derde goal van Fulham, in minuut 37, liet Van Dijk zich kinderlijk eenvoudig aftroeven door Rodrigo Muniz. Laatstgenoemde reageerde veel alerter bij een afvallende bal en ontdeed zich met een snelle beweging van Van Dijk, die daarna te laat kwam om de 3-1 van de Braziliaanse spits te voorkomen.

Na rust moest Liverpool in de achtervolging en en kreeg zijn mogelijkheden. Zo liet de vogelvrije Mohamed Salah zien dat hij liever met links schiet, want zijn poging met rechts vloog hoog over.

Een kwartier voor tijd kwam Liverpool volledig terug in de wedstrijd. Conor Bradley behield het overzicht en legde vlak voor de zestien breed op mede-invaller Luis Díaz, die niet lang nodig had om te schieten en doelman Bernd Leno kansloos liet: 3-2.

Liverpool ging als vanzelfsprekend op jacht naar de gelijkmaker, die er ook bijna kwam via Harvey Elliott. Het schot gekrulde van de Engelsman belandde echter keihard op de lat. Een prachtig moment volgde voor Kenny Tete, die sinds half december aan de kant stond met een knieblessure en in de slotfase zijn rentree maakte. Met de Nederlander in het veld werd er niet meer gescoord, ondanks een nieuw goed schot van Elliott.