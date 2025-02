'Virgil van Dijk is té goed voor de Premier League en Champions League, het is té makkelijk'

Jamie Carragher is lovend over de verrichtingen van Virgil van Dijk bij Liverpool. Donderdag plaatste Liverpool zich op overtuigende wijze voor de finale van de EFL Cup ten koste van Tottenham Hotspur en de Nederlander heerste wederom in de defensie, ziet ook de analyticus.

Liverpool had donderdagavond geen kind aan Tottenham Hotspur. Na een 1-0 nederlaag in de heenwedstrijd wist de club van manager Arne Slot de return op Anfield met liefst 4-0 te winnen. Cody Gakpo, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai en Van Dijk verzorgden de doelpuntenproductie.

Na afloop van de wedstrijd liet Carragher weten genoten te hebben van het optreden van Ryan Gravenberch, maar ook Van Dijk imponeerde de analyticus. De oud-verdediger van Liverpool is van mening dat Van Dijk zowel het Premier League-niveau als het Champions League-niveau al ontstegen is.

“Als je naar Van Dijk kijkt, zoals ik gedaan heb sinds hij voor Liverpool speelt..”, zo begon Carragher in de studio van Sky Sports. We zijn het er allemaal over eens dat de Premier League de beste nationale competitie is en daarboven heb je nog Champions League. Van Dijk is eigenlijk te goed voor dat niveau.”

“Het lijkt alsof zelfs de Champions League nog te makkelijk is voor hem. Het voelt alsof daar nog een niveau bovenop moet voor Van Dijk. Hij speelt de wedstrijden met zoveel gemak.”

“Ik heb op Van Dijk gelet in de duels met Haaland. Haaland is de beste afmaker op de velden. Een grote, sterke, snelle gozer. Maar het lijkt zelfs alsof Van Dijk het niet eens moeite hoeft te doen om hem af te stoppen.”

“Hij is de beste verdediger in de Premier League en het is niet eens een discussiepunt. Van Dijk staat daar zó ver boven. Het voetbal is zo makkelijk voor hem. Het is een walk in the park”, besloot Carragher.