Virgil van Dijk: 'Hij heeft een hele grote rol in het Nederlands elftal. Ik ben heel blij voor hem'

Memphis Depay scoorde tegen Malta twee keer en staat nu op 50 goals in het Nederlands elftal, net zoveel als topscorer aller tijden Robin van Persie. Aanvoerder Virgil van Dijk, die ook scoorde in de Euroborg, is na afloop zeer te spreken over de aanvaller die aan een recordjacht bezig is.

''Hij heeft een hele grote rol in dit elftal. Als je in dat rijtje komt te staan. Als je gelijk staat met Robin. Dat is geweldig'', deelt Van Dijk bij de NOS een groot compliment uit aan Memphis.

''Ik ben heel blij voor hem. Al dat harde werk dat hij er in stopt. Hij is belangrijk voor ons. Op naar meer goals en vaker belangrijker zijn. Op naar de volgende'', verwijst de aanvoerder alvast naar het WK-kwalificatieduel met Polen in september.

Van Dijk geeft even later bij ESPN een analyse over de 8-0 zege op het nietige Malta. ''Winnen is het allerbelangrijkste. Veel doelpunten. Zelf heb ik ook gescoord. Het belangrijkste voor mij was dat mijn gezin hier was en de kinderen. Die hebben ook een mooie avond gezien. Die zijn wel moe dus die gaan zo slapen en morgen weer naar school.''

De verdediger van Oranje en Liverpool beschrijft daarna zijn goal, de derde van de doelpuntrijke avond in Groningen. ''Hij zat er prima in. Ik raakte hem goed'', zo klinkt het van de knal van net buiten de zestien die in de linkerhoek verdween.

''Ik had het de afgelopen dagen het met Nathan Aké en een paar jongens over dat een doelpuntje lang geleden was, en dat een goal van afstand ook wel weer een keertje leuk zou zijn. Dat het zo uitpakt is alleen maar mooi'', aldus Van Dijk.

Oranje kent een geslaagde start van de kwalificatiecampagne richting het WK, met zes punten uit twee duels. De volgende opponent is Polen, dat op 4 september op bezoek komt in De Kuip. Drie dagen later, op 7 september, volgt het uitduel met Litouwen.