Virgil van Dijk geeft toe dat ‘ze het bij het rechte eind hebben’ over hem

Zondag, 30 april 2023 om 08:32 • Guy Habets • Laatste update: 10:13

Virgil van Dijk krijgt dit seizoen steeds vaker kritiek en daar kan hij begrip voor opbrengen. Dat zegt de verdediger van Liverpool in een groot interview met The Times. Van Dijk realiseert zich dat hij zijn niveau van de afgelopen jaren niet meer altijd aan kan tikken en weet ook dat dat erg lastig is.

Liverpool haalde vorig seizoen nog de finale van de Champions League, won zowel de FA Cup als de EFL Cup en maakte tot op de laatste dag kans op de landstitel in Engeland. Dit jaar moeten the Reds het doen met de zevende stek, liggen ze al uit beide bekertoernooien en is het winnen van de cup met de grote oren ook geen mogelijkheid meer. Van Dijk is een van de spelers die het vaak moet ontgelden. "Ik weet dat", zegt hij tegen The Times. "De afgelopen vijf jaar heb ik een hoge standaard voor mezelf neergezet en dan is het normaal dat ik nu kritiek krijg."

Dat vindt de captain van Oranje niet altijd even makkelijk. "Niemand is immuun voor kritiek. Iedereen die dat zegt, die liegt. Maar als mensen kritiek op je hebben en je weet dat ze het bij het rechte eind hebben, dan is er maar een ding dat je kan doen: keihard werken en je richten op verbeteren. Jarenlang zat ik elke drie tot vier dagen op een hoog niveau. Daar wil ik nu weer naartoe en dat gaat me ook lukken. Ik maak me daar geen zorgen over."

Jürgen Klopp, de manager van Van Dijk bij Liverpool, ziet vooralsnog geen reden om zijn pupil wat vaker aan de kant te houden. De 31-jarige stopper was de afgelopen jaren onomstreden en heeft ook dit jaar al 36 officiële wedstrijden achter zijn naam staan. Daarin maakte Van Dijk drie doelpunten, allemaal in competitieverband. Het gerenommeerde Transfermarkt schat de waarde van de Bredanaar, die nog tot medio 2025 vastligt op Anfield, op 45 miljoen euro. Op 1 januari 2018 werd er door Liverpool echter nog bijna 85 miljoen euro betaald om Van Dijk over te nemen van Southampton.