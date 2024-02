Virgil van Dijk bezorgt Liverpool EFL Cup na fantastisch duel met Chelsea

Virgil van Dijk heeft Liverpool de EFL Cup bezorgd. De aanvoerder van the Reds besliste een fantastisch voetbalgevecht met Chelsea door vlak voor het einde van de verlenging raak te koppen: 0-1. Zo neemt vertrekkend trainer Jürgen Klopp, die met Liverpool ook bovenaan staat in de Premier League, afscheid met minimaal één prijs. Ryan Gravenberch moest zich al in de eerste helft laten vervangen met een op het oog ernstige enkelblessure.

De ploegen waren aan elkaar gewaagd in de uiterst vermakelijke eerste helft. Liverpool was de eerste ploeg die de kans kreeg om op voorsprong te komen, maar Luis Díaz wist Chelsea-goalie Djordje Petrovic niet te verschalken. Aan de andere kant moest ook collega Caoimhín Kelleher handelend optreden bij een poging van Ben Chilwell uit een hoekschop.

Vervolgens moest Petrovic weer aan de bak bij schoten van Alexis Mac Allister en Díaz, voordat Kelleher spectaculair redde op de grootste kans van de wedstrijd tot dan toe. Cole Palmer kreeg de bal van zeer dichtbij niet langs de Liverpool-goalie.

Gravenberch raakte halverwege de eerste helft ogenschijnlijk zwaar geblesseerd aan zijn enkel. Moisés Caicedo ging bij een duel om de bal hard op de enkel staan van de middenvelder. De enkel klapte dubbel en al snel werd duidelijk dat Gravenberch niet verder kon. Per brancard werd hij richting de kleedkamers vervoerd. Klopp stuurde Joe Gomez het veld in als vervanger van Gravenberch.

Een zeer scherpe counteraanval van Chelsea leek de 1-0 op te leveren, toen Nicolas Jackson breed legde op Raheem Sterling, die van dichtbij binnentikte. Uit de herhaling bleek echter dat de Senegalees centimeters, misschien wel millimeters, buitenspel stond toen hij de pass van achteruit ontving. Een streep door de rekening voor Chelsea, dat vlak daarna wel goed wegkwam toen de kopbal van Cody Gakpo op de paal belandde.

Liverpool was in de fase na rust de bovenliggende partij en verscheen vooral over de linkerkant regelmatig voor het doel van Chelsea. Zo was met name Luis Díaz een plaag voor de Londenaren. Hij bediende eerst Gakpo, die net geen ruimte had om uit te halen, en even later ook Bradley. De jongeling zag zijn poging gekeerd worden door een Chelsea-verdediger voor de doellijn.

Ook na rust maakten de twee ploegen er een waar voetbalgevecht van. Aan beide kanten werd er gevaar gesticht, maar het ontbrak vaak aan de laatste, beslissende pass. Halverwege de tweede helft dacht Van Dijk Liverpool op voorsprong te koppen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Wataru Endo. Liverpool kwam enkele minuten later bijzonder goed weg toen Axel Disasi bij de tweede paal vergat binnen te tikken.

Het was haast ongelooflijk dat er nog niet gescoord was op Wembley, helemaal nadat ook Conor Gallagher een enorme kans om zeep hielp. Op aangeven van Palmer schoof de middenvelder de bal tegen de binnenkant van de paal. Chelsea had de wedstrijd in de slotfase kunnen beslissen. Allereerst stuitte hij in de een-op-een op Kelleher, enkele ogenblikken later schoot hij vanaf randje zestien hoog over. Daarmee was het nog niet gedaan. Zo kreeg de ploeg in dezelfde aanval viermaal de gelegenheid om te schieten, maar Kelleher en Liverpool bleven overeind.

Verlenging

Er moest een verlenging en misschien wel strafschoppenserie aan te pas komen om de winnaar van de EFL Cup te bepalen. Aangezien Chelsea het betere van het spel had in de slotfase van de reguliere speeltijd, was het in de eerste helft van de verlenging weer de beurt aan Liverpool. Op aangeven van Van Dijk dacht Jayden Danns even aan de openingstreffer, ware het niet dat zijn kopbal fraai werd overgetikt door Petrovic. Niet veel later zag Harvey Elliott zijn volley in het zijnet belanden.

Ook in de tweede helft van de verlenging kreeg Elliott bij de tweede paal de uitgelezen mogelijkheid om Liverpool op voorsprong te zetten. Elliott knikte prima in, maar zag Petrovic nog beter redding brengen op de doellijn. Uit de rebound kwam Danns net tekort om alsnog voor de 0-1 te zorgen. Die viel enkele minuten later alsnog. Van Dijk kopte een hoekschop van Kostas Tsimikas prima binnen en dit keer bleef zijn treffer wel staan: 0-1. Het bleek de genadeklap voor Chelsea.

