Virgil Misidjan keert per direct terug in de Eredivisie

Virgil Misidjan is officieel speler van NEC, zo bevestigen de Nijmegenaren via de officiële kanalen. De 31-jarige vleugelspeler komt over van het Hongaarse Ferencváros en tekent een contract voor één seizoen, met de optie op nog een jaar.

Misidjan lag nog tot volgend jaar zomer vast bij Ferencváros, waardoor NEC een transfersom voor hem op tafel heeft moeten leggen. De Surinaams international speelde sinds medio 2024 in Hongarije. Hij ruilde Al-Tai uit Saudi-Arabië toen in voor Ferencváros.

Directeur spelerszaken Carlos Aalbers is in zijn nopjes met de komst van de vleugelspeler. “Virgil is al lange tijd een interessante speler voor ons en het contact loopt al sinds zijn vorige periode in Nederland. We zijn blij dat hij nu naar Nijmegen komt. Met zijn dribbels en creativiteit geeft hij ons extra wapens in de aanvalslinie.”

Misidjan speelde in Nederland bij Willem II, PEC Zwolle en FC Twente. Voor die laatste club speelde hij de meeste wedstrijden (71) in Nederland. In de zomer van 2023 liet hij Enschede achter zich om bij Al-Tai te gaan spelen.

Daadkrachtig NEC

Misidjan is de derde zomeraanwinst van NEC, dat zeer daadkrachtig handelt op de transfermarkt. Woensdagmiddag maakten de Nijmegenaren de komst van Gonzalo Crettaz wereldkundig.

De 25-jarige keeper kwam transfervrij over van CD Castellón, de oude club van Dick Schreuder. Crettaz tekende een contract tot medio 2028 in het Goffertstadion.

NEC rondde woensdag ook de transfer van Youssef El Kachati af. De 25-jarige spits ruilde Telstar in voor de Nijmegenaren en tekende een contract tot medio 2028, met de optie op nog een jaar.

Tjaronn Chery is ook hard op weg naar NEC. De linkspoot onderging afgelopen weekend zijn medische keuring en zou voor meerdere jaren gaan tekenen in het Goffertstadion.