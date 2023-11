Vink ziet niet bij Ajax, maar elders kandidaat voor Oranje: ‘Hij móét erbij'

Donderdag, 9 november 2023 om 21:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:03

Thijs Dallinga moet een kans krijgen in het Nederlands elftal. Dat is de unanieme mening van de analisten donderdag bij Studio Europa. Zowel Kenneth Perez als Marciano Vink vindt Dallinga's cijfers te indrukwekkend om onbeloond te laten worden. "Als hij ze zo makkelijk maakt internationaal..."

Dallinga scoorde donderdag tegen Liverpool in de Europa League (3-2), terwijl hij twee weken geleden óók al trefzeker was tegen the Reds. Sinds vorig seizoen staat de Toulouse-spits al op 24 officiële treffers namens zijn club.

Als presentator Jan-Joost van Gangelen die statistiek er donderdag bij haalt, schenkt Vink klare wijn: "Voor mij moet hij erbij zitten. Als je al zo'n probleem hebt met aanvallers, en je hebt iemand die ze zo makkelijk maakt internationaal, moet je minimaal een kans krijgen."

"Wij verzamelen hier even de selectie van het Nederlands elftal", grapte Perez daarvoor al. De Deen zou namelijk ook graag Jan Paul van Hecke in het oranje zien. "Die moet bij de voorselectie, ja."

Nog geen oproep

Zowel Dallinga als Van Hecke werd nog nooit opgeroepen voor 'het grote' Oranje, zelfs niet voor de voorselectie. Het duo behoorde wel tot de kern van Jong Oranje afgelopen EK in Georgië.

Het duo is echter te oud om nog voor de beloften uit te komen. Dallinga werd in augustus 23, terwijl Van Hecke twee maanden eerder zoveel kaarsjes uit mocht blazen.

Ronald Koeman lijkt in ieder geval rekening met ze te moeten houden. Dallinga is een zekerheidje bij Toulouse, en kan dus indrukwekkende cijfers overleggen. Ook Van Hecke is sinds dit seizoen regelmatig basisspeler bij Brighton & Hove Albion.