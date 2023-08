Vink vindt dat Brobbey op één onderdeel heel veel kan leren van Kudus

Zondag, 13 augustus 2023

Marciano Vink drukt Brian Brobbey op het hart om zijn afronding te verbeteren. De analist van ESPN zou het in dat kader geen gek idee vinden als de centrumspits in de leer gaat bij vleugelaanvaller Mohammed Kudus. Vink zag laatstgenoemde zaterdagavond op fraaie wijze afronden in de thuiswedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo (4-1 overwinning).

"Zou het geen idee zijn dat Kudus met Brobbey aan de slag gaat? Want hoe simpel hij deze bal afmaakt, zo met de binnenkant van zijn voet en rustig in de hoek, zo wild gaan de kansen van Brobbey steeds voorbij", oordeelde Vink in De Eretribune. Brobbey liet met name in de twintigste minuut en grote kans onbenut, terwijl Kudus Ajax een kwartier voor het einde op fraaie wijze op 2-1 bracht. De buitenspeler nam een voorzet van Benjamin Tahirovic keurig aan, om de bal vervolgens beheerst in de verre hoek te schieten.

Het valt Vink al langer op dat het bij Brobbey schort aan de afronding. "Dit heeft hij natuurlijk ook bij Jong Ajax gehad. Dan kreeg hij acht kansen en scoorde hij twee keer. Dan stond er overal 'Brobbey scoort twee keer' en dat vond iedereen dan fantastisch. Maar dan waren er ook zes momenten waarop hij iets beter of zorgvuldiger kon omgaan met de kansen." Vink pleit dan ook voor extra hulp voor Brobbey. "Een type als Kudus, maar ook iemand als Klaas-Jan Huntelaar, zou best met Brobbey aan de slag kunnen. Dat hij goed blijft kijken en met de binnenkant binnenschiet, in plaats van heel wild en hard."

Vink is niet bang voor een totale doelpuntendroogte bij Brobbey. "Ajax creëert over het algemeen veel kansen, dus hij zal zijn goals wel maken. Het is allemaal trainbaar, maar ik ben bang dat het moeilijk gaat worden. Ook omdat hij dit al lang heeft. Brobbey scoort echt wel, maar van de zes kansen maakt hij er twee." Vink vergelijkt de situatie van de Ajax-spits met die van Romelu Lukaku. "Die heeft soms ook een beetje dat ongelukkige, dat zit hem ook een beetje in hun kracht."