Vink pleit voor nieuwe keeperswissel Oranje: ‘Dan is hij de nummer één’

Donderdag, 19 oktober 2023 om 00:07 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:17

Marciano Vink verwacht dat Justin Bijlow, als hij weer geheel fit is, weer de eerste doelman van het Nederlands elftal wordt. Dat zei de analist woensdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN. De doelman van Feyenoord stond de afgelopen maanden aan de kant met een polsblessure, maar lijkt klaar te zijn voor zijn rentree.

In het praatprogramma oppert presentator Jan Joost van Gangelen de vraag of Bijlow meteen weer als eerste keeper onder de lat moet staan bij de Rotterdammers, nu hij weer hersteld is. “Ik zeg volmondig ja”, antwoordt Yordi Yamali, een van de drie gasten.

“Volgens mij is de rolverdeling bij Feyenoord heel duidelijk”, vervolgt Yamali. “Vorig jaar heeft Wellenreuther het natuurlijk fantastisch gedaan. Misschien nog wat cruciale reddingen in het behalen van de titel. Maar ik denk dat een fitte Bijlow keeper één van Feyenoord is. Dat weten alle betrokkenen.”

Ook Vink denkt dat Slot er goed aan doet om gewoon weer voor Bijlow te kiezen. “Hij moet sowieso keepen. Dat is ook de afspraak”, begint de analist.

Vervolgens maakt hij een sprongetje naar het Nederlands elftal. Oranje moest het tijdens de afgelopen twee interlandperiodes doen zonder Bijlow, waardoor het de grote vraag was wie er onder de lat zou staan. Bondscoach Ronald Koeman koos uiteindelijk twee keer voor Mark Flekken, en twee keer voor Bart Verbruggen.

Vink: “In het Nederlands elftal hebben we nu Verbruggen, die heeft twee redelijk goede wedstrijden afgeleverd (tegen Frankrijk en Griekenland, red.). Alleen ik denk dat als Bijlow ook daar weer gewoon fit is, en hij laat weer zien wat hij eigenlijk voor z’n blessure ook al deed, dan is dat gewoon weer de nummer één van Nederland. Die man heeft zoveel uitstraling...”

Tot dusver kwam Bijlow, die in september 2021 zijn interlanddebuut maakte, tot acht wedstrijden namens het Nederlands elftal. Daarin hield hij drie keer de nul. Volgende maand speelt Oranje weer twee interlands. Mogelijk staat Bijlow dan dus weer onder de lat.