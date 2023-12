Vink pakt Ajax-speler aan: ‘Ik sta perplex. Zelfs tegen Hercules is hij slecht!’

Marciano Vink is geschrokken van het optreden van Gastón Ávila. Donderdagavond kwam USV Hercules in de zeventiende speelminuut op voorsprong tegen Ajax. Ávila liet zich op kinderlijk eenvoudige wijze uitspelen, waarna Tim Pieters op aangeven van Jordi Paulina de 1-0 kon aantekenen.

Zonder grote kansen te creëren lag het initiatief bij Ajax. Toch kwam Hercules na een kwartier spelen plotseling op voorsprong. Ávila laat zich te kijk zetten door Paulina, die de bal voorgaf vlak voordat Ajax-keeper Diant Ramaj kon ingrijpen. Pieters stond volledig vrij en schoot van dichtbij binnen: 1-0.

Ongekend! ?? Hercules komt op voorsprong tegen Ajax: 1-0.#heraja — ESPN NL (@ESPNnl) December 21, 2023

“Ik sta helemaal perplex”, reageert Vink tijdens de rust voor de camera van ESPN. “Ik weet niet wat Ávila allemaal probeert bij die 1-0 van Hercules. “Hij kijkt gewoon naar de man in plaats van dat hij gewoon zijn verdedigende taak uitvoert.”

“Hij wilde een blok zetten, maar daardoor was hij veel te laat. Dan is het voor hem te hopen dat het opgelost wordt en dat de keeper ingrijpt, maar dat zat er niet in.”

“Ik weet überhaupt niet of het handig is om Ávila op te stellen in een wedstrijd waarin je sowieso moet winnen. Achteraf is het makkelijk lullen, maar hij is gewoon niet goed genoeg. Zelfs tegen Hercules is hij niet goed genoeg!”

“Die speler (Paulina, red.) had aan de zijlijn de bal. Het is geen gevaarlijke situatie, maar Ávila weet het gewoon te presteren om er een gevaarlijke situatie van te maken”, aldus Vink.

Vink vindt een actie van Carlos Forbs eveneens onbegrijpelijk. De aanvaller kreeg in de eerste helft een grote kans, maar in plaats van zelf te schieten legde hij, in de ogen van Vink onterecht, af op Akpom. Het leverde geen doelpunt op.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties