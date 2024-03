Vink oppert debutant bij Ajax: ‘Hij was zwaar Man of the Match bij Jong Ajax’

Als het aan Marciano Vink ligt, maakt Dies Janse binnenkort zijn debuut voor het eerste elftal van Ajax. De Amsterdammers missen een flink aantal verdedigers vanwege blessures, en daarom ziet Vink een kans op speeltijd voor de achttienjarige centrale verdediger van Jong Ajax. Dat vertelt hij in Voetbalpraat op ESPN.

Ajax zag afgelopen donderdag op bezoek bij Aston Villa (4-0 nederlaag) liefst drie verdedigers geblesseerd uitvallen: Devyne Rensch, Josip Sutalo en Ahmetcan Kaplan.

Verder is ook Gastón Ávila nog geblesseerd, waardoor de Amsterdammers nauwelijks nog verdedigers over hebben. Hoe moeten ze dat oplossen, zondag tegen Sparta Rotterdam?

“Dies Janse heb je”, oppert Vink in Voetbalpraat. “Dat is een speler uit de Onder 18. Hij speelde maandag met Jong Ajax tegen De Graafschap en was zwaar Man of the Match.” Janse is bezig aan zijn debuutseizoen bij Jong Ajax. Tot dusver kwam hij tot tien duels in de Keuken Kampioen Divisie. Daarvan stond hij drie keer aan de aftrap.

“Hij heeft echt de overwinning binnengesleept voor Jong. Ze hebben met 0-2 gewonnen daar. Maar het is er eentje die vrij stoïcijns is. Wat heb je anders?”

Presentator Milan van Dongen noemt Jakov Medic vervolgens als optie, maar daar is Vink niet van onder de indruk. “Die heb je al in geen eeuwen gezien.”

Nummer vijf Ajax neemt het zondag dus op tegen Sparta, de nummer elf van de Eredivisie. Het duel op Het Kasteel begint om 16:45 uur.

