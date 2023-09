Vink na Klassieker hard over Ajacied: 'Hij heeft een gebrekkige techniek’

Woensdag, 27 september 2023 om 16:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:09

Ajax heeft Marciano Vink woensdagmiddag tijdens het restant van de zondag gestaakte Klassieker niet kunnen overtuigen. De Amsterdammers keken al snel tegen een 0-4 achterstand aan na een doelpunt van Santiago Giménez en wisten vervolgens in aanvallend opzicht geen vuist meer te maken.

“Als Feyenoord hoef je je tegen dít Ajax geen zorgen te maken”, zegt Vink tijdens de nabeschouwing bij ESPN. “Was het geloof er bij hen wel? Ik denk het niet. Het is allemaal te vrijblijvend, als je ziet hoe Branco van den Boomen zich bij de 0-4 van Giménez omdraait, terwijl hij zich ook voor de bal kan gooien. Het plan van Ajax was gedoemd te mislukken.”

Slechts drie minuten heeft Santiago Gimenez nodig gehad voor zijn hattrick! 3????#ajafey — ESPN NL (@ESPNnl) September 27, 2023

Volgens Vink viel er voor Ajax tegen Feyenoord weinig te halen. “Het verdedigende duo van Feyenoord is goed op elkaar ingespeeld, met Ramiz Zerrouki ervoor ook”, aldus de analist, die niet onder de indruk is van Chuba Akpom. “Voor Akpom komen zulke wedstrijden te vroeg, hij heeft een gebrekkige techniek. Als nummer 10 moet je toch wel iets kunnen creëren en een bal kunnen vasthouden, maar als dat al niet gaat…"

Akpom kwam woensdag direct bij de hervatting van De Klassieker in het veld voor Anass Salah-Eddine. Vink vindt het te makkelijk om enkel de Engelse schaduwspits als zondebok aan te wijzen. "Het ligt niet alleen aan hem, want de rest van dit Ajax komt ook zwaar tekort. Het is ook een instellingsdingetje, als je nog wat wil mag de tegenstander sowieso niet bij je weglopen. Dat soort dingen lijken wel schouderophalend te gebeuren."