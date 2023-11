Vink: ‘Met alleen dat sprintje laat hij al meer zien dan Bergwijn en Berghuis’

Zondag, 12 november 2023 om 17:39 • Mart van Mourik

Marciano Vink ziet bij Chuba Akpom een groot voordeel ten opzichte van Steven Bergwijn en Steven Berghuis. De spits van Ajax stond in het duel met Almere City FC (2-2) net op het veld toen hij na een fraaie sprint de 1-1 aantekende. “Het zijn sprints die ik bij de buitenspelers van Ajax gewoon te weinig zie”, stelt de analyticus voor de camera van ESPN.

Akpom stond nog geen volle minuut binnen de lijnen toen hij de gelijkmaker verzorgde. Josip Sutalo speelde Brobbey in, waarna laatstgenoemde de bal klaarlegde voor de meegelopen Akpom. Hij plaatste de bal op koelbloedige wijze in de benedenhoek: 1-1.

“De man is on fire wat dat betreft”, geeft Vink aan wanneer hij na afloop naar het doelpunt van de Engelsman kijkt. “Kijk naar dat sprintje. Het is een sprintje dat ik in de eerste helft gewoon niet gezien heb.”

“Zo’n sprintje heb ik in de eerste helft gewoon niet gezien van een middenvelder”, benadrukt Vink. “Je ziet gewoon dat hij heel graag door wil komen en wil scoren. Dat is gewoon een bepaalde gretigheid die je nodig hebt als je hier winnend het veld wil afstappen.”

“Een dusdanig sprintje van vijftien meter zegt mij al meer dan de hele eerste helft, waarin ik spelers zie voetballen alsof ze een zondagmiddagwedstrijdje spelen. Kijk, een sprintje maak je misschien negen van de tien keer niet eens voor jezelf, maar voor een ander.”

“Een ploeggenoot komt vrij te staan, omdat je toch een tegenstander meeneemt. Daardoor had Brobbey in dit geval met Taylor en Akpom twee opties om uit te kiezen bij het terugleggen. Het zijn opofferingsloopjes die er gewoon bij horen. Die loopjes zie ik gewoon te weinig met Bergwijn en Berghuis.”

“Het is typisch Berghuis om naar binnen te kappen en een voorzet te geven of te schieten, maar dat vult een verdediger meteen in”, besluit de analist. “Bergwijn dribbelt naar binnen en schiet op doel. Dat zijn de enige acties die de buitenspelers van Ajax op dit moment het meest doen.”