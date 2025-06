Vink lyrisch: 'Hij brengt wat Frenkie de Jong voor het grote Oranje brengt. Ach, fantastisch'

Marciano Vink is blij met de finaleplaats van Oranje Onder 19 op het jeugd-EK in Roemenië. De analist van ESPN geniet met name van één jeugdinternational aan Nederlandse zijde.

''Je ziet met name Kees Smit excelleren'', werpt presentator Vincent Schildkamp op. Vink verlegt de aandacht echter direct naar een andere speler van Oranje Onder 19.

''Tygo Land is een beetje de onzichtbare kracht. Kees Smit schiet hem er vanuit een corner in één keer in en maakt mooie goals. Dat is een fantastische voetballer'', deelt de analist eerst complimenten uit aan de jonge AZ'er.

''Maar vergis je niet in Tygo Land'', zo benadrukt Vink vervolgens. ''Hij brengt voor dit Onder 19-team wat Frenkie de Jong voor het grote Oranje brengt. Die vergelijking is al honderd keer gemaakt. Dat wil Land zelf absoluut niet.''

''Maar hij brengt een bepaalde rust, en het geeft de verdedigers ook zóveel vertrouwen, dat je altijd iemand in de dekking kan aanspelen. Ach, fantastisch'', deelt Vink nogmaals een compliment uit aan Land.

''En dan heb je nog Elijah Dijkstra. Je hebt zoveel talent in dat team. Het ziet er qua opleiden wel redelijk goed uit. Ik denk dat we wel progressie hebben geboekt wat dat betreft'', aldus de optimistische Vink.

Land speelde maandag 90 minuten mee tegen Roemenië, dat in de halve finale met 3-1 werd verslagen. Voor Oranje Onder 19 wacht in de finale een ontmoeting met Spanje.