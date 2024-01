Vink legt uit wat Henderson als geen ander kan toevoegen aan dit Ajax

Marciano Vink hoopt dat Jordan Henderson voor een contract bij Ajax kiest. De analist wijst zaterdag in De Eretribune op de sterke communicatieve vaardigheden van de Engelsman, een eigenschap die volgens Vink ontbreekt bij de meeste spelers van Ajax.

Tafelgenoot Karim El Ahmadi trapt het item af met een lofzang op Henderson. De analist speelde in zijn tijd bij Aston Villa diverse malen tegen de voormalig middenvelder van Liverpool. "Het is wel een speler die Ajax zoekt. Het is echt een leider en iemand die de lijnen kan uitzetten. En die voor de verdediging spelers kan coachen. Het zou echt een geweldige aanwinst zijn voor Ajax."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Alleen was Henderson heel goed bij Liverpool omdat zijn medespelers heel goed waren. Maar ik denk wel dat deze speler bij Ajax heel goed kan zijn", hoopt El Ahmadi stiekem op de komst van Henderson, die Al-Ettifaq al na een halfjaar wil inruilen voor een terugkeer in Europa.

Vink

"Ajax heeft gewoon behoefte aan iemand die in ieder geval communiceert", mengt Vink zich in de discussie over Henderson. "Wat ik dus gisteren van Anco (Jansen, red.) begreep in Voetbalpraat, die had een documentaire gezien. Daarbij liep Henderson met een microfoon (waarschijnlijk een zendertje, red.) rond en coachte hij héél positief."

"En dat is iets dat Ajax ontbeert op dit moment", legt de analist de vinger op de zere plek bij de Amsterdammers. "Het zijn allemaal spelers die of net zijn binnengehaald, of hele jonge spelers. En de spelers die zouden moeten communiceren lopen voorin en die hebben het al moeilijk met zichzelf."

"Dus wat dat betreft zou dit wel een welkome versterking zijn. Maar of het reëel is, ik denk het niet", is Vink pessimistisch gestemd over de komst van Henderson naar Ajax. "Als dit soort namen op de markt komt, zijn clubs als Inter en Juventus altijd heel happig. Of ze hem nou kunnen gebruiken of niet. Het maakt niet uit, we halen hem binnen."

Juventus

Volgens journalist Alfredo Pedullà zijn Juventus en Henderson serieus in gesprek. Vrijdagavond bracht transfermarktexpert Gianluca Di Marzio al het nieuws dat de 33-jarige controleur op het lijstje zou staan in Turijn. Volgens zijn Italiaanse collega Pedullà zijn de onderhandelingen zelfs al in een ‘vergevorderd stadium’.

Zie jij Jordan Henderson bij Ajax tekenen? Ja Nee Stem Zie jij Jordan Henderson bij Ajax tekenen? Ja 36% Nee 64% Totaal aantal stemmen: 268 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties