Vink komt met helder oordeel over fitheid Ihattaren na zien van presentatiefoto

Donderdag, 7 december 2023 om 07:52 • Jordi Tomasowa

Mohamed Ihattaren rondde maandagavond zijn verrassende transfer naar Slavia Praag af. De presentatie van de 21-jarige aanvaller bij de Tsjechische topclub kwam woensdag ter sprake bij Voetbalpraat van ESPN.

"Hij zag er wel ietsjes fitter uit op de presentatiefoto, met dat shirt naast hem", begint Marciano Vink. Sinds dit seizoen zat Ihattaren zonder club. De voormalig PSV'er liet in juli 2023 zijn nog twee jaar doorlopende contract bij Juventus ontbinden.

Kort daarna leek Ihattaren aan de slag te gaan bij Samsunspor, waar hij zelfs al gepresenteerd werd. Op 2 augustus ketste de deal alsnog af, nadat Ihattaren aanvullende eisen zou hebben gesteld.

Slavia Praag verraste deze week met de komst van Ihattaren en gaf in een persbericht aan de voetballer een tweede kans te willen geven. Yordi Yamali, eveneens aanwezig in het praatprogramma van ESPN, hoopt dat Ihattaren vooral het plezier in het voetbal terugvindt.

"De Tsjechische competitie wordt hier natuurlijk niet zo belicht, maar we weten hem altijd te vinden. Ik hoop vooral dat hij het plezier weer terug kan vinden en dat hij op het rechte pad blijft. Ik hoop ook dat iedereen hem de kans geeft en dat ze niet direct gaan zoeken naar een foto van hem of zoiets dergelijks”, aldus Yamali.

Ihattaren is vastgelegd tot het eind van het seizoen, maar zou bij goede prestaties langer kunnen blijven. In de verbintenis is namelijk een optie voor liefst drie extra seizoenen opgenomen. Ihattaren wordt dit seizoen vooral beloond op basis van prestaties, zo meldde Slavia.

Commentator Leo Driessen merkt op dat Ihattaren nu wel instemt met een proefperiode. Bij Samsunspor zou dat juist een van de redenen zijn geweest waardoor een transfer uiteindelijk niet tot stand kwam. "Hij wilde toen niet die proefperiode, dat zekerheidje heeft Slavia Praag nu wel ingebouwd”, geeft Driessen aan. “Dat wilde Samsunspor ook al, maar wilde hij toen niet."