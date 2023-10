Vink is zéér teleurgesteld in een ‘beginneling’ bij Ajax: ‘Dit kan gewoon niet’

Donderdag, 26 oktober 2023

Marciano Vink is niet te spreken over het optreden van Josip Sutalo in het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. Halverwege kijkt Ajax tegen een 1-0 achterstand aan door toedoen van João Pedro, die op slag van het rustsignaal de Amsterdamse muur brak. Hoofdverantwoordelijke voor de tegengoal is de Kroatische verdediger, concludeert Vink in de studio van ESPN.

Ajax hield lang stand, maar in de 43ste speelminuut liep Ajax tegen een achterstand aan. Linksbuiten Kaoru Mitoma werd bij een loopactie naar binnen prachtig bediend door een pass van achteruit van Lewis Dunk. Het schot van de Japanner richting verre hoek werd gekeerd door Diant Ramaj, maar het was vervolgens een koud kunstje voor João Pedro om de rebound in te tikken: 1-0.

“Als je dan een soort van catenaccio gaat spelen, dus gegroepeerd verdedigen en hopen op één of twee uitvallen...”, begint Vink in de rust. “Maar dan moet je ook wel alvast vooruitkijken op het moment dat je de bal verovert. Helaas lopen er gewoon te veel spelers bij dit Ajax die, zelfs als ze de tijd krijgen, meteen achteruit spelen.”

“Zo verras je de tegenstander natuurlijk nooit, want dan blijf je eigenlijk op je eigen helft. Maar bij dat doelpunt: als je catenaccio speelt, zorg dan ook gewoon dat je weet wie je moet pakken. Gaaei staat aan de zijkant te dekken, maar Sutalo staat daar als een beginneling.”

“Dit kan ook gewoon niet”, besluit Vink over Sutalo, die veel te ongecontroleerd zou verdedigen. “Het spel ziet er niet uit, maar oké, je hebt die keuze gemaakt. Dan gebeurt dit, dat is dan zonde van al het werk dat je erin hebt gestopt.”

De eveneens aanwezige Kees Kwakman ziet een duidelijk minpunt van de speelwijze. “Het grote probleem komt naar voren wanneer ze aan de bal zijn. Maduro hoopte er een aantal keer uit te komen via de counter, maar dat lukt totaal niet. Ajax heeft twee corners gehad en dat is het.”