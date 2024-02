Vink in rust van Ajax-PSV: ‘Als hij zin heeft, is hij niet te houden, zó goed!’

Marciano Vink bewierookt in de rust van de wedstrijd Ajax - PSV (1-1 stand) Johan Bakayoko. De analist van ESPN vindt de rechtsbuiten van PSV het grootste gevaar aan Eindhovense zijde. Volgens Vink is het ook geen toeval dat uitgerekend Devyne Rensch, de tegenstander van Bakayoko, geblesseerd afhaakte.

Bakayoko is met zijn dribbels vanaf de rechterflank een constante plaag voor Ajax. Vooraf hoopte Ajax-trainer John van 't Schip dat Rensch met zijn favoriete rechterbeen een voordeel zou hebben in het verdedigen van de linksbenige Bakayoko. Daar kwam in de praktijk weinig van terecht, want Bakayoko kwam er keer op keer langs in de eerste helft.

"Rensch ging er volle bak in tegen Bakayoko, wat je ook moet doen, want Bakayoko is zó goed", zegt Vink. "Als-ie echt zin heeft, dan is-ie bijna niet te houden. Rensch had echt armen en voeten nodig."

Al snel in de eerste helft liep Rensch een blessure op. De gelegenheidslinksback probeerde het nog even, maar werd snel na de 1-0 van Steven Berghuis vervangen door Borna Sosa. "Ik denk: als je op een gegeven moment zo fel in een strijd verwikkeld bent, dan kun je ook tegen een blessure aanlopen", aldus Vink.

Vink is groot liefhebber van Bakayoko. "Bakayoko is verschrikkelijk goed. Als hij echt zin heeft... Je hebt ook wedstrijden dat je denkt: kom op man! Maar als hij echt zin heeft, dan is-ie niet te houden."

Tommie van der Leegte, oud-middenvelder van onder meer PSV, heeft ter aanvulling een punt van kritiek. "Hij gaat te snel en te vaak voor eigen succes", vindt Van der Leegte.

