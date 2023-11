Vink: ‘Ik krijg al een smile op mijn gezicht als ik over hem praat, zó goed!’

Donderdag, 16 november 2023 om 20:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:30

Marciano Vink is diep onder de indruk van Dirk Proper, zo liet de analyticus weten voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel tussen Jong Oranje en Jong Gibraltar. De middenvelder van NEC Nijmegen bezorgt Vink ‘een smile op het gezicht’ met zijn spel en de analist gaf aan uit te kijken naar zijn prestaties onder bondscoach Michael Reiziger.

“Ik krijg al een smile op mijn gezicht als ik het over hem heb”, zo vertelde Vink, kijkend naar eerdere beelden van Proper. “Bij NEC is hij degene die als eerste op de lijst staat bij trainer Rogier Meijer.”

“Hij maakt het spel zó simpel. Hij laat het ook heel simpel ogen en hij is heel goed in de bal één keer raken. Het is ook heel goed dat hij snel denkt, want dat is zó belangrijk voor een middenvelder. Bovendien heeft hij een dieptepass, komt hij in de zestien en maakt hij ook in de Eredivisie zijn goals.”

“Hij weet ook altijd het overzicht te behouden en kan lange passes geven”, zo vervolgt Vink zijn opsomming. “Normaal speelt hij ook met Taylor dicht bij de zestien in Jong Oranje. Het is gewoon een complete voetballer. Het is een prettige speler om naar te kijken en hij is er ook niet vies van om zijn poot erin te zetten”, besluit Vink.

Reiziger koos er verder voor om Devyne Rensch en Kenneth Taylor op de bank te zetten. Donderdagavond neemt Nederland het in zijn vijfde wedstrijd van de EK-kwalificatiereeks op tegen Gibraltar, dat momenteel de laatste plek bezet in Groep C. Jong Oranje gaat aan kop met twaalf punten uit vier wedstrijden.

Het doel van Jong Oranje wordt verdedigd door Calvin Raatsie, die een viermansdefensie voor zich heeft. Neraysho Kasanwirjo start als rechtsback, terwijl Ian Maatsen invulling geeft aan de linksbackpositie. Het centrum wordt gevormd door Ryan Flamingo en Finn van Breemen.

De opvallendste afwezige op de middelste linie is Taylor. Het driemansmiddenveld wordt gevormd door Dirk Proper, Ruben van Bommel en Calvin Twigt. Voorin wordt diepste spits Noah Ohio vanaf de flanken bediend door Million Manhoef (rechts) en Myron van Brederode.