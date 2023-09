Vink hint al op miskoop bij Ajax: ‘Met alle respect, hij kan mij niet bekoren’

Zondag, 3 september 2023 om 16:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:01

Marciano Vink trekt voorzichtig de conclusie dat Ajax weinig opschiet met het aantrekken van Carlos Forbs. De analist van ESPN zag de vleugelspits, die voor maximaal negentien miljoen euro overkwam van Manchester City, tegen Fortuna Sittard (0-0) voor de vierde keer op rij tegenvallen. "Het kan mij niet bekoren", zegt Vink.

Ajax maakte als geheel sowieso een 'belabberde' indruk, zegt Vink. "Als ik zo de nieuwe spelers allemaal bekijk... Ik weet ook wel: het moet allemaal nog aan elkaar wennen, het moet elkaar nog gaan vinden... Maar je bent gehaald en je bent nu Ajax-speler, dan word je daar ook op beoordeeld. Bij sommigen vond ik het gewoon niet goed genoeg."

Vink pikt Forbs er in het bijzonder uit. Door de afwezigheid van de geblesseerde Steven Bergwijn mocht Forbs voor het eerst op zijn favoriete linkerkant spelen, maar opnieuw bracht de Portugees weinig. "Met alle respect voor Forbs... Hartstikke leuk, ik heb hem nu drie, vier wedstrijden gezien. Het kan mij niet bekoren. Zo zijn er nog wel meer. Als Jorrel Hato wederom de beste speler is bij Ajax, met Jay Gorter dan... Dat zegt toch wel genoeg? Ik begrijp het niet helemaal hoor, wat hier aan de hand is allemaal."

Fortuna Sittard speelde sterk en had zelfs kunnen winnen, maar Tijjani Noslin miste een penalty. Toch krijgt laatstgenoemde complimenten van Vink. "Noslin lijkt wel ontketend sinds het begin van dit seizoen. Dat is echt zo'n gevaar voorin, samen met Alen Halilovic vlak achter hem. Dat is een geweldige vondst. Fortuna heeft spelers bij elkaar gebracht en weet precies welke kant ze op willen. Het elftal van Danny Buijs valt nu in elkaar. Die gaan echt leuke dingen laten zien hier, daar ben ik van overtuigd."