Vink: ‘Hij is soeverein bij Ajax. Hij geeft het voorbeeld en doet alles goed!’

Marciano Vink is zeer positief over de kwaliteiten van Jorrel Hato. Na afloop van het gewonnen Europa League-duel met AEK Athene (3-1) is de analyticus het uitgesproken over de gelegenheidsaanvoerder, die ‘een dijk van een wedstrijd’ speelde.

Ajax plaatste zich donderdagavond voor de play-offs van de Conference League. In de Johan Cruijff ArenA was de ploeg van John van ‘t Schip een maat te groot voor AEK Athene dankzij een dubbelslag van Chuba Akpom en een treffer van Kenneth Taylor: 3-1.

Door de afwezigheid van Steven Berghuis en Steven Bergwijn koos trainer John van ‘t Schip ervoor om Hato de aanvoerdersband te geven. Die verantwoordelijkheid kon hij uitstekend dragen, ziet Vink.

“Na de 3-1 is Ajax niet meer in de problemen gekomen, en dat kwam ook door Hato”, concludeert Vink na afloop van de wedstrijd. “Ik vond die jongen echt weer soeverein.”

“Hij is zeventien jaar, hij is aanvoerder en hij geeft ook nog eens het goede voorbeeld. Hij speelde een dijk van een eerste helft en in de tweede helft deed hij ook alles goed”, aldus de analist.

In de rust van de Europa League-wedstrijd waren ook Kees Jansma en Wim Kieft in de studio van Veronica zeer lovend over de centrumverdediger. “Hij doet het goed. We hebben wat beelden hoe hij ingrijpt, dat is niet kinderachtig”, zei Jansma.

Na de winterstop gaat Ajax verder in de tussenronde van de Conference League, waarin het een club zal treffen die in de groepsfase ook al actief was in dat toernooi. Komende maandag wordt bekend wie Ajax zal treffen in het heenduel op 15 februari en de return van 22 februari.