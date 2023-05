Vink heeft compliment voor slechts één Ajacied: ‘De rest? Echt belachelijk!’

Dinsdag, 16 mei 2023 om 17:49 • Jeroen van Poppel

Marciano Vink komt met een ontluisterende analyse van het spel van Ajax tegen FC Groningen (2-3 winst). De analist van ESPN laat zien dat de Amsterdammers in verdedigend opzicht aan alle kanten tekortschoten door slecht om te schakelen of niet scherp te dekken. "Bij die 2-3 van Laros Duarte moet je eens opletten hoe er met de man mee gelopen wordt door Ajax... Totaal niet! Ze hebben allemaal iets van: het zal wel niet. Nou, het zal wel", aldus Vink.

Ajax kwam in de tweede helft op een 1-3 voorsprong en oogde daarna gemakzuchtig. "Het mag eigenlijk niet zo zijn dat Groningen nog gevaarlijk wordt, Ajax zijnde. Maar als jij denkt: het komt wel, of die bal gaat toch niet naar mijn man, dan zul je altijd zien dat Groningen daar gebruik van gaat maken."

Laros Duarte brengt op fraaie wijze de spanning terug in de wedstrijd ??#groaja pic.twitter.com/i9bdUjaZkP — ESPN NL (@ESPNnl) May 16, 2023

Vlak voor rust kreeg Ajax al een doelpunt van Florian Krüger tegen in de omschakeling. Nog voor het eind van de eerste helft had Johan Hove er volgens Vink zelfs 2-1 van moeten maken. "Hove staat in een omschakelmoment binnen twee passes voor Rulli en hij moet hem gewoon binnenschieten." Ajax oogde uiterst kwetsbaar bij dat moment. "Het begint voorin, maar dan zie je dat het hele elftal uit balans is, dat spelers niet meer omschakelen, dat er ruimtes ontstaan. Dan krijg je het gewoon lastig."

Ook de 2-3 van Duarte viel uit een counter. "Er staan drie man van Groningen totaal vrij op het middenveld... Niemand zit kort, niemand schakelt terug... Moet je kijken hoe Mohammed Kudus hier staat te kijken als Duarte schiet... Dit is symptomatisch voor dit Ajax." Kudus kreeg overigens dezelfde kritiek van Ajax-trainer John Heitinga, die bij ESPN zei dat de Ghanees 'gewoon moet meeverdedigen'.

Vink zag slechts één uitzondering bij Ajax. "Steven Bergwijn moet ik wel een compliment maken, die heeft het omschakelen deze wedstrijd wel goed opgepikt. Hij heeft het een stuk of 25 keer gedaan, maar de rest? Echt belachelijk."