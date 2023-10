Vink geshockeerd door Ajacied: ‘Loopt hij met 3 ezels op zijn rug?’

Maandag, 23 oktober 2023 om 15:46 • Siep Engelen • Laatste update: 15:52

Marciano Vink is allesbehalve te spreken over de mentaliteit bij Ajax. Volgens de analist van ESPN is dat al vanaf het begin van het seizoen het grote probleem bij de Amsterdammers. Vink kraakt na de verloren wedstrijd tegen FC Utrecht (4-3) een viertal Ajacieden volledig af.

“De mentaliteit is al sinds het begin van het seizoen niet goed”, begint Vink zijn betoog. “Wij verbazen ons iedere week nog over die simpele dingen, maar het is eigenlijk al geen verrassing meer.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vink begint met het analyseren van beelden van Borna Sosa. De linksback van Ajax kwam nog tot twee assists tegen FC Utrecht, maar liet verdedigend overal steken vallen. “Moet je eens kijken hoe lang het duurt voordat hij weer in actie komt. Dit is gewoon een stukje mentaliteit met hoe je omschakelt.”

Sosa levert een simpele breedtepass in en is daarna in de omschakeling in geen velden of wegen te bekennen. “Dit is iets wat je bij de topploegen in de Eredivisie absoluut niet zal zien, dat je op die manier terugloopt”, aldus Vink.

Ook Steven Berghuis, die met nog een half uur te gaan Carlos Forbs afloste, kreeg er flink van langs. “Ik weet niet wat hij kwam doen vandaag, hij had er gewoon geen zin in. Maar blijf dan thuis. Bel dan je trainer op en zeg dat je je er niet toe kan zetten om een half uur lang alles te geven”, oordeelt Vink. “Berghuis was echt abominabel, schandalig”, zag ook Kenneth Perez.

Vink ziet daarna Josip Sutalo een beginnersfout maken. “Je leert als verdediger als een van de eerste dingen dat je nooit je tegenstander aan de binnenkant mag laten weglopen. Dit had eigenlijk al meteen de winnende goal voor Utrecht moeten zijn”, aldus Vink.

Utrecht-spits Isac Lidberg verprutste uiteindelijk de kans, waardoor Sutalo nog goed wegkwam. Drie minuten later levert de Kroaat de bal kinderlijk eenvoudig in, waardoor alsnog de 4-3 voor Utrecht valt. “Dit is echt verschrikkelijk”, vindt Vink.

Bij de 4-3 ziet ook Benjamin Tahirovic er ontzettend slecht uit. “Ik weet niet wat hij op zijn rug heeft, waarschijnlijk drie ezels. Die jongen kan niet rennen. Hij coacht ook niet. Als je het niet redt om met je tegenstander mee te rennen, coach dan Hato dat hij hem over kan nemen. Nu staan ze erbij, kijken ernaar en verliezen ze deze wedstrijd.”