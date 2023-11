Vink en Perez zien Ajacied die ‘lange weg’ te gaan heeft: ‘Mist het gogme’

Maandag, 6 november 2023 om 10:16 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:18

De analisten aan tafel bij Dit was het Weekend zijn uiterst kritisch op Kenneth Taylor. De middenvelder van Ajax werd na afloop van de overwinning op sc Heerenveen (4-1) eruit gepikt door Marciano Vink en Kenneth Perez. Taylor zou debet zijn aan de 'grote afstanden' op het veld bij Ajax.

De viervoudig international van Oranje werd na een klein uur spelen vervangen door Silvano Vos. "Vos kwam erin om meer controle op de wedstrijd te krijgen, zodat er niet weer grote afstanden ontstonden", begint Vink.

Met Taylor op het veld waren die grote ruimtes er wel. "Bij Ajax zie je dan gaten ontstaan. Op een gegeven moment kon Heerenveen er zo doorheen lopen", aldus Vink. Volgens de oud-Ajacied komt Taylor wellicht beter uit zijn voeten op een andere positie.

"Bij Jong Oranje speelt hij veel op tien. Daar is hij, in combinatie met Brobbey, goed. Op die acht-positie mist hij het gogme om die vijf tot tien meter aan te sluiten, om kort op iemand te zitten en om die gozer niet te laten draaien. Hij is een fantastische voetballer, maar hij mist het gif."

Perez mengt zich ook in de discussie en stelt dat Taylor nog 'een lange weg te gaan heeft'. "Hij heeft wel veel loopvermogen. Het begint ermee dat je dat in je hebt", stelt de Deen.

"Hij is nog jong en moet nog van alles leren. Ik hoorde hem van de week zeggen dat hij een leider wil zijn, hou alsjeblieft op. Ga je eerst lekker ontwikkelen", aldus Perez.

Taylor speelt sinds het seizoen 2020/21 in het eerste bij Ajax, nadat de linkspoot de gehele opleiding van de Amsterdammers had doorlopen. De teller staat onderhand op 81 wedstrijden in de hoofdmacht, met 12 goals en 10 assists tot gevolg.