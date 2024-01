Vink constateert groot gemis bij PSV: ‘Het belangrijkst in dit soort duels’

Marciano Vink zag PSV zondag ploeteren tegen FC Utrecht, dat de Eindhovenaren het eerste puntenverlies bezorgde. De analist van ESPN is van mening dat de koploper in de dergelijke duels heel veel behoefte heeft aan Joey Veerman. De middenvelder ontbrak in Utrecht wegens blessureleed.

"Juist in dit soort wedstrijden is hij het belangrijkst", benadrukt Vink hoe belangrijk hij Veerman vindt voor dit PSV. "Als een tegenstander je onder druk zet, heb je met Schouten én Veerman, en met name Veerman, die versnelling naar voren. Waardoor je linies overslaat en dus tussen de linies kan voetballen."

"En Tillman is een beetje een dribbelaar en iemand die in de omschakeling best wel wat kan veroorzaken. Maar een bal is altijd sneller dan dat je rent. Dus een Joey Veerman kan spelers tussen de linies aan het werk zetten."

"En dat bedoelde Peter Bosz denk ik ook met het voetballende gedeelte. Het zag er gewoon niet goed uit", zag Vink PSV na een goede start en een snelle openingstreffer behoorlijk ver wegzakken in De Galgenwaard.

Vink wil daarnaast niet onbesproken laten dat Utrecht een puike prestatie leverde. "Ze maakten het PSV gewoon heel erg moeilijk. En ze klopten er vol op", ontvangt de formatie van Ron Jans complimenten van de analist.

Bosz koos tegen Utrecht voor een middenveld met Tillman, Schouten en Guus Til. De coach schoof Schouten na rust een linie naar achteren en bracht Noa Lang en Hirving Lozano binnen de lijnen, maar het mocht uiteindelijk niet baten voor PSV.

Bosz

Bosz wil zich niet verschuilen achter de afwezigheid van Veerman. "We hebben afgelopen week (tegen FC Twente, red.) ook zonder Joey gespeeld. En we zijn vaker jongens lang kwijt geweest. We kunnen dat beter. We waren vandaag gewoon niet goed genoeg", klinkt het voor de camera van ESPN.

