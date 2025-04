Vinícius Júnior heeft na uitschakeling Real Madrid duidelijke boodschap voor Arsenal

Vinícius Júnior heeft via Instagram gereageerd op de uitschakeling van Real Madrid woensdag in de Champions League tegen Arsenal. De machteloze ploeg van Carlo Ancelotti kwam na de 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd niet in de buurt van een miraculeuze ontsnapping. Vinícius, die in de returnwedstrijd (1-2) de gelijkmaker voor zijn rekening nam, heeft een boodschap voor de fans en Arsenal.

"Real Madrid zal terugkomen, zoals altijd", opent de Braziliaanse vleugelspeler zijn bericht. "Bedankt voor jullie steun. We moeten bij elkaar blijven in de laatste weken van het seizoen."

"Er zijn nog titels die we kunnen winnen... Altijd samen met dit team en deze club tot het einde. Hala Madrid! Gefeliciteerd Arsenal en heel veel succes", aldus Vinícius. Arsenal speelt de halve finale tegen Paris Saint-Germain.

Mede door het ijzersterke optreden van Jurriën Timber kwam Vinícius er amper aan te pas. Vlak na de openingstreffer van Bukayo Saka wist Vinícius wel te scoren, al ging daar een grote fout van William Saliba aan vooraf.

Arsenal had de hele wedstrijd onder controle en daar kwam ook na de gelijkmaker van Vinícius geen verandering in. In blessuretijd bepaalde Gabriel Martinelli de eindstand op 1-2.

De uitschakeling in de Champions League heeft naar alle waarschijnlijkheid gevolgen voor Carlo Ancelotti, die het seizoen niet lijkt af te maken.

Real Madrid strijdt nog op twee fronten om zilverwerk: LaLiga en de Copa del Rey. In de competitie staan los Blancos vier punten achter FC Barcelona, dat tevens de tegenstander zal zijn in de finale van het bekertoernooi. Na het seizoen staat het WK voor clubteams op het programma voor onder meer Real.