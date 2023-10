Vinícius ook in el Clásico slachtoffer van racisme; Barcelona start onderzoek

Zaterdag, 28 oktober 2023 om 21:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:34

Vinícius Júnior lijkt opnieuw het slachtoffer te zijn van racisme in het Spaanse voetbal. Volgens Marca, dat ook een filmpje in bezit heeft als bewijs, maakten supporters van FC Barcelona de Braziliaanse vleugelaanvaller van Real Madrid uit voor 'aap' en gooide één bezoeker van het Olympisch Stadion Lluís Companys uit frustratie zelfs een banaan naar beneden. Het is echter niet met zekerheid te zeggen dat dat ook echt zo is, benadrukt de Spaanse krant in de berichtgeving rond het incident. Barcelona veroordeelt het gedrag van zijn eigen fans met een bericht op X.

Vinícius werd ver in blessuretijd gewisseld door trainer Carlo Ancelotti, voor een gedeelte van de Barcelona-aanhang klaarblijkelijk het sein om racistische leuzen te scanderen. De buitenspeler leek hierdoor van slag te zijn en het was Ancelotti die hem echt naar de kant moest trekken. Vinícius provoceerde vervolgens de supporters van de thuisploeg door demonstratief te juichen en te klappen, waarschijnlijk als verwijzing naar de aanstaande 1-2 overwinning in el Clásico.

Barcelona fans racially abused Vinicius Jr and threw a banana at him. [@marca] pic.twitter.com/z1AH3EzUM3 — CentreGoals. (@centregoals) October 28, 2023

In de beginfase van de Spaanse kraker in Barcelona was er ogenschijnlijk een woordenwisseling tussen Vinícius en Xavi. Volgens de trainer van de verliezende ploeg was dat echter een storm in een glas water. "Het was een gebaar van genegenheid, ik heb namelijk veel respect voor hem", aldus Xavi op de aansluitende persconferentie over het moment dat hij met zijn handen de wangen van de Braziliaan even aantikte. Het leek ook geen ernstig voorval te zijn, want Vinícius, die klaagde over het niet krijgen van een vrije trap, omhelsde even later Ferran Torres.

Reactie Barcelona

Barcelona is bepaald niet gelukkig met het gedrag van zijn eigen fans, zo blijkt uit het statement op X van kort na de Spaanse topper. "FC Barcelona zal uit respect voor de tegenstander altijd de waarden van voetbal en de sport verdedigen, en zal daarom elke racistische belediging die in de slotfase werd geuit in de richting van Real Madrid onderzoeken."

Vinícius lijkt de nieuwste racisme-rel niet te hebben meegekregen, want in zijn interview na afloop met de Spaanse media komt het niet ter sprake. "Als we vechten, kunnen we elke wedstrijd winnen. Na rust hadden we de controle en wist ik dat het goed zou komen. We kunnen echter niet te lang nagenieten, want er zijn nog ontzettend veel duels te spelen. De trainer weet dat maar al te goed en geeft ons tussendoor dan ook voldoende rust."

?????? ???? ???????? van Ancelotti ?? Vinicius Júnior wordt aan de hand meegenomen na zijn wissel ??#ZiggoSport #ElClásico #BarçaRealMadrid pic.twitter.com/m53JN4vjKY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 28, 2023

Zoveelste incident

De Real-aanvaller is heel vaak het slachtoffer geweest van racisme in Spanje en werd nog geen week geleden ook al racistisch bejegend. Vinícius zei na afloop van het uitduel met Sevilla (1-1) in een officieel statement dat dat hij een video had gezien waarop volgens hem duidelijk werd dat een Sevilla-supporter racistische leuzen uitte in de richting van de buitenspeler.

"Complimenten aan Sevilla voor het snelle schakelen en het uitdelen van een straf in wat weer een trieste episode is voor het Spaanse voetbal", zo opende Vinícius zijn verklaring op Instagram over de persoon die een aap imiteerde en heel snel van de tribune werd verwijderd. "Helaas kreeg ik een video onder ogen van een andere racistische daad tijdens de wedstrijd van zaterdag, dit keer door een kind. Het spijt me heel erg dat er niemand is om je op te voeden. Ik investeer heel veel in onderwijs in Brazilië om burgers te vormen die er doorgaans een heel ander houding op nahouden."

Bizarre tweet

De boodschap van Vinícius vond helaas geen gehoor bij Mikel Camps, plaatsvervangend woordvoerder van Barcelona. Hij vond afgelopen week dat Vinícius Júnior een 'klap' verdient omdat hij zich volgens de medewerker van de Catalanen als een 'clown' gedraagt rondom het incident in de uitwedstrijd van Real tegen Sevilla.

"Er is helemaal geen sprake van racisme", begon Camps dinsdag zijn statement op X. "Hij (Vinícius, red.) verdient een klap omdat hij zich als een clown gedraagt en vedetteneigingen etaleert. Wat hebben die onnodige en zinloze overstapjes op het middenveld trouwens voor nut." De tweet werd snel verwijderd door Camps, maar circuleerde nog wel op diverse plaatsen op het social media-kanaal. Barcelona kwam al snel met excuses richting Vinícius en Xavi sprak zijn afschuw uit over de uitlatingen van Camps.