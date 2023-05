Vinícius ontbreekt ondanks seponering rode kaart tóch tegen Rayo Vallecano

Woensdag, 24 mei 2023 om 12:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:12

Carlo Ancelotti kan woensdagavond in het LaLiga-duel met Rayo Vallecano toch niet beschikken over Vinícius Júnior. De aanvaller van Real Madrid zag zijn rode kaart die hij opliep in het verloren duel met Valencia (1-0) geseponeerd worden en was hierdoor ‘gewoon’ beschikbaar tegen Rayo. Door een knieblessure moet hij deze wedstrijd alsnog aan zich voorbij laten gaan.

Vinícius werd in het duel met Valencia veelvuldig racistisch bejegend. In blessuretijd vond er een opstootje tussen spelers plaats, waarbij de geëmotioneerde Braziliaan een slaande beweging maakte in het gezicht van tegenstander Hugo Duro om zich los te wurmen. Daarvoor kreeg hij rood van scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea. Hij leek hierdoor de wedstrijd tegen Rayo vanwege een schorsing te moeten missen. De Spaanse voetbalbond besloot echter om Vinícius uiteindelijk niet te schorsen.

??????????: Het loopt volledig uit de hand bij Valencia.. ? Wat gebeurt er allemaal?! Rood voor Vinícius Júnior voor een klap in het gezicht en triest gedrag van spelers en het Valencia-publiek.. ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/bfSRnBrPcu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 21, 2023

Volgens de commissie is het racisme in het Mestalla bewezen en kwam vervolgens tot besluit om Los Che te straffen. In de komende vijf thuiswedstrijden van Valencia moeten er bepaalde vakken in het stadion leeg blijven. Daarnaast kreeg de club een boete van 45.000 euro. Ancelotti hoopte door de seponering van de rode prent een beroep op Vinícius te kunnen doen tegen Rayo. De aanvaller liep in het duel met Valencia alleen een knieblessure op, waardoor hij de competitiewedstrijd van woensdagavond alsnog aan zich voorbij moet laten gaan.

Xavi

Barcelona-trainer Xavi sprak na afloop van het verloren competitieduel bij Real Valladolid (3-1) van dinsdagavond zijn verbazing uit over de seponering van de rode kaart van Vinícius. “Er was sprake van een overtreding, daarover valt niet te twisten”, zei Xavi op de persconferentie na het LaLiga-duel. “Ik weet niet of het eerlijk is. Mijn mening is dat het racisme aangepakt moet worden. Maar ik ben verrast dat het rood wordt ingetrokken.”