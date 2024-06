Vinícius Júnior steelt de show in Las Vegas en leidt Brazilië naar cruciale zege

Vinícius Júnior steelt de show in Las Vegas en bezorgt Brazilië cruciale zege op dapper Paraguay

Brazilië heeft een zeer overtuigende en cruciale zege behaald op de Copa América. De ploeg van bondscoach Dorival Júnior won mede dankzij een ontketende Vinícius Júnior, die goed was voor twee treffers, met 1-4 van Paraguay. Ook Sávio en Lucas Paquetá verschenen op het scorebord in het Allegiant Stadium. Dankzij de vier punten die Brazilië nu heeft is het bijna zeker van de kwartfinale. Alleen een ruime nederlaag tegen Colombia én een ruime zege van Costa Rica op Paraguay kan nog roet in het eten gooien.

Aan de kant van Brazilië vielen er twee wijzigingen waar te nemen in de opstelling ten opzichte van het 0-0 gelijkspel tegen Costa Rica. Wendell kreeg op linksback de voorkeur boven Guilherme Arana, terwijl voormalig PSV'er Sávio startte op rechtsbuiten. Raphinha was het kind van de rekening. Bij Paraguay werd spits Alex Arce geflankeerd door Premier League-spelers Julio Ensico en Miguel Almirón.

Brazilië had wat goed te maken na het uiterst teleurstellende gelijkspel tegen Costa Rica en schoot direct uit de startblokken. Met name Vinícius Júnior begon vlijmscherp. Directe tegenstander Gustavo Velázquez werd in zijn hemd gezet, waarna de Real Madrid-ster niet te houden was en voorgaf op Paquetá, die naast de bal peerde. Een volgende flitsende actie van Vinícius werd pas op de achterlijn onschadelijk gemaakt door Fabián Balbuena.

Paraguay kende een weifelende start, maar leek wakker geschud door de vroege waarschuwingen van Vinícius en vocht zich terug in het duel. Damián Bobadilla, in Brazilië actief bij São Paulo, kwam zelfs dicht bij de 1-0, toen zijn afstandsschot van richting werd veranderd door Éder Militão en Alisson Becker tot het uiterste moest gaan om de bal uit de hoek te tikken.

In de gelijkopgaande eerste helft leek de treffer aan beide kanten te kunnen vallen. Zo kopte Rodrygo net over en werd Enciso op het nippertje gestuit, voordat hij zijn fraaie dribbel had kunnen belonen. Na een half uur kreeg Andrés Cubas de bal ongelukkig op zijn arm na een schot van Bruno Guimarães, wat o Seleção een strafschop opleverde. Paquetá pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot ruim naast.

Vinícius, veruit de gevaarlijkste man op het veld, zorgde tien minuten voor rust alsnog voor de verlossende openingstreffer. Vinícius combineerde met Rodrygo en liep vast door richting de zestien. Ondertussen passte Marquinhos op Paquetá, die zijn gemiste strafschop goedmaakte met een fraaie steekpass op Vinícius, die de bal meenam en afrondde met een lage schuiver achter de kansloze doelman Rodrigo Morínigo: 0-1.

Bautismo en las redes de la CONMEBOL Copa América™ para Vini Jr ?? pic.twitter.com/GOUN3lSg66 — CONMEBOL Copa América™? (@CopaAmerica) June 29, 2024

Brazilië ging direct op jacht naar de volgende treffer en die kwam er bijna via Guimarães, wiens verwoestende poging uiteenspatte op de lat. Enkele minuten voor het rustsignaal viel de treffer alsnog. Rodrygo ontdeed zich van twee Paraguayanen en schoot uit een lastige hoek op Morínigo, die echter niet kon voorkomen dat de rebound perfect viel voor Sávio. Het was voor de buitenspeler een koud kunstje om van dichtbij binnen te tikken: 0-2.

Savinho para el 2-0 ? pic.twitter.com/fYg9vgDtit — CONMEBOL Copa América™? (@CopaAmerica) June 29, 2024

Op slag van rust waren er nog de nodige opstootjes. Paraguay was niet gediend van de trukendoos van Vinícius, die naar de grond geduwd werd. Balbuena en Wendell werden in de nasleep bestraft met een gele kaart. Met nog zo'n dertig seconden te gaan in de eerste helft werd het 0-3. Omar Alderete won het duel van Rodrygo, draaide open en schoot vlak voor zijn eigen doel tegen de toegesnelde Vinícius aan, die zo zijn tweede treffer van de avond mocht vieren.

Vini está en LLAMAS ?? pic.twitter.com/Eft5Gf7b0P — CONMEBOL Copa América™? (@CopaAmerica) June 29, 2024

Alderete maakte zijn fout van voor de theepauze vlak na rust goed met een schitterende treffer. De verdediger van Getafe nam de bal aan op zijn borst, liet de bal een keer stuiteren en schoot vanaf een meter of twintig met links hard raak in de korte hoek: 1-3. Paraguay mocht zelfs even dromen van de 2-3, toen Ensico, die met grote regelmaat zijn klasse liet zien, de bal richting de verre hoek krulde en Alisson de hand schudde nadat laatstgenoemde een fenomenale redding in huis had.

Het ongelukkige Paraguay kreeg na ruim een uur spelen nog een strafschop tegen, toen Sávio de bal op de arm van Mathías Villasanti schoot. Tot onvrede van het publiek ging niet Vinícius achter de bal staan, maar kreeg Paquetá de kans om zijn gemiste strafschop goed te maken. En dat deed hij: 1-4. In de slotfase kreeg Cubas nog een rode kaart voor een trappende beweging op Douglas Luiz. Vinícius kreeg daarnaast geel voor opmerkingen richting arbiter Piero Maza, die daar duidelijk niet van gediend was.

