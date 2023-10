Vinícius Júnior opnieuw slachtoffer van racisme, ditmaal door een kind

Vinícius Júnior heeft zaterdagavond weer te maken gehad met racistisch gedrag van supporters van de tegenstander. Ditmaal waren het de fans van Sevilla, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Real Madrid, die de Braziliaanse aanvaller onheus bejegenden. Vinícius zegt in een officieel statement dat een video heeft gezien waarop volgens hem duidelijk wordt dat een Sevilla-supporter racistische leuzen uit in de richting van de buitenspeler.

"Complimenten aan Sevilla voor het snelle schakelen en het uitdelen van een straf in wat weer een trieste episode is voor het Spaanse voetbal", zo opent Vinícius zijn verklaring op Instagram over de persoon die een aap imiteerde en heel snel van de tribune werd verwijderd. "Helaas kreeg ik een video onder ogen van een andere racistische daad tijdens de wedstrijd van zaterdag, dit keer door een kind. Het spijt me heel erg dat er niemand is om je op te voeden. Ik investeer heel veel in onderwijs in Brazilië om burgers te vormen die er doorgaans een heel ander houding op nahouden."

"Het gezicht van de racist die werd verwijderd is nu op alle websites te zien, zoals bijna altijd het geval is. Ik hoop dat de Spaanse autoriteiten hun steentje bijdragen en de wetgeving voor eens en voor altijd veranderen. Deze mensen moeten ook strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Het zou een geweldige eerste stap zijn in de voorbereiding op het WK 2030 (georganiseerd door onder meer Spanje, red.). Ik ben in ieder geval beschikbaar om te helpen", geeft de strijdbare Real Madrid-aanvaller mee aan de FIFA.

"Sorry dat ik steeds in herhaling val, maar dit is alweer aflevering nummer negentien. En het einde is nog niet in zicht... ", verzucht Vinícius, die een speciale commissie van de FIFA aanstuurt om racisme in de voetballerij aan te pakken. De Braziliaan was met name afgelopen seizoen geregeld het mikpunt van racisme tijdens competitiewedstrijden en elke keer liet hij aan de buitenwereld weten wat er nu weer was gebeurd. Het nieuwste geval van racisme kwam in ieder geval hard bij hem aan, want onder meer Sevilla-speler Ivan Rakitic moest hem op het veld kalmeren.

De verklaring van Vinícius op Instagram maakt het nodige los in de voetbalwereld, want de steunbetuigingen stromen binnen. Onder meer ploeggenoot Rodrygo, Patrick Kluivert, Rio Ferdinand en Sergio Ramos steken de Braziliaan een hart onder de riem. In totaal is al bijna 30.000 keer gereageerd op het bericht van Vinícius, die ook een story plaatste van de Sevilla-fan die een aap nadeed en dat afkeurde met een aantal veelzeggende emoji's.

Sevilla kwam kort na de ontmoeting met Real met een reactie op het racistische incident omtrent Vinícius. "Sevilla FC wil graag laten weten dat vanwege xenofoob en racistisch gedrag, een bezoeker is geïdentificeerd, uit het stadion is gezet en is overgedragen aan de autoriteiten. Deze persoon krijgt nu te maken met de krachtige interne disciplinaire protocollen van de club en zijn of haar lidmaatschap zal ook per direct worden ingetrokken."

"Sevilla veroordeelt het racistische en xenofobe gedrag en zal nauw samenwerken met de autoriteiten om ervoor te zorgen dat er voldoende actie zal worden ondernomen. Dit gedrag hoort simpelweg niet thuis bij Sevilla", zo laat de clubleiding van de Spaanse club in duidelijke termen weten na het voorval in het Ramón Sánchez Pizjuán